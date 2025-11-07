Ενέργεια και τεχνολογία στο επίκεντρο της Κοινής Διακήρυξης Οικονομικής Ασφάλειας που υπέγραψαν Ελλάδα και ΗΠΑ

Enikos Newsroom

οικονομία

Ενέργεια και τεχνολογία στο επίκεντρο της Κοινής Διακήρυξης Οικονομικής Ασφάλειας που υπέγραψαν Ελλάδα και ΗΠΑ

Υπογράφηκε σήμερα Παρασκευή, στο Ζάππειο Μέγαρο η Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ, η οποία ενισχύει τη συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας και της τεχνολογίας.

Τη Διακήρυξη υπέγραψαν ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον των Ηνωμένων Πολιτειών, Jacob Helberg και η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle.

Ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι η Διακήρυξη επιβεβαιώνει το κοινό όραμα Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών για ένα μέλλον που θεμελιώνεται στην ευημερία, την καινοτομία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Η συμφωνία δίνει έμφαση στην ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού ή εναλλακτικά στη δημιουργία ανθεκτικών αλυσίδων, στην προώθηση υπεύθυνης τεχνολογικής ανάπτυξης, και στη συνεργασία σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, τα κρίσιμα ορυκτά, οι ψηφιακές υποδομές και η τεχνητή νοημοσύνη.

Η Ελλάδα, ως αξιόπιστος σύμμαχος και στρατηγικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ενισχύει τον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

