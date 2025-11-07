The Roadshow: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον πρώτο χιονισμένο προορισμό της σεζόν, τον Νομό Ημαθίας

Το «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, έρχεται με νέο επεισόδιο το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στις 21:00, για να ανακαλύψει νέα μέρη, ήθη και έθιμα, ανθρώπους και ιστορίες!

Όσα θα δούμε το Σάββατο στο 7ο επεισόδιο του «The Roadshow»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, επισκέπτονται τον πρώτο χιονισμένο προορισμό της σεζόν, τον Νομό Ημαθίας.

Η πρώτη στάση που κάνουν είναι στο χιονοδρομικό κέντρο «3-5 Πηγάδια», όπου ο Γρηγόρης είναι σε μεγάλο δίλημμα: να κάνει σκι ή να φάει;

Στη συνέχεια, επισκέπτονται την Επισκοπή και συναντούν τη Γενοβέφα, μία φοβερή τύπισσα γνωστή από τη φωνή της στη λαϊκή αγορά, όπου δουλεύει με σύνθημα «Πούλα και Μετάνιωνε».

Στο Καψοχώρι επισκέπτονται το πατρικό σπίτι του Χρήστου Νικολόπουλου και συνομιλούν μαζί του μέσω βιντεοκλήσης. Στο Μετόχι βρίσκουν άλλο ένα πατρικό σπίτι, αυτό του Παύλου Κοντογιαννίδη με τον οποίο συνομιλούν, επίσης, με βιντεοκλήση. Η περιήγηση συνεχίζεται στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας, όπου μένουν έκθαμβοι με το Μουσείο!

Ακολουθεί η όμορφη Βέροια, που στην πλατεία Ωρολογίου ψάχνουν το ρολόι, αλλά δεν το βρίσκουν!

Στο Μακροχώρι εντοπίζουν ακόμα μία νέα όμορφη νταλικέρισσα, ενώ στον Άγιο Νικόλαο  ανακαλύπτουν ένα μαγικό μέρος, όπου βρίσκουν τον Χαρίλαο και κάνουν μαζί του… τζόκινγκ.

Το Σέλι είναι το δεύτερο χιονοδρομικό που επισκέπτονται, όπου ο Γρηγόρης είναι και πάλι σε μεγάλο δίλημμα: να κάνει σκι ή να φάει; Και φυσικά, η Θεσσαλονίκη είναι δίπλα, οπότε αναρωτιούνται αν θα πάνε για μία καλησπέρα ή και όχι!

Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, o Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow» γεμάτο εκπλήξεις, γέλιο, συγκίνηση, χιουμοριστικές στιγμές και εξερευνήσεις το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

 «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Κάθε Σάββατο στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Δείτε το Trailer:

