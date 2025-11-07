Βορίζια: Δύο άτομα που βρίσκονται στη φυλακή κατέθεσαν στον ανακριτή για την τοποθέτηση της βόμβας

Εκτός από τον οπλισμό που δεν έχει βρεθεί, βασικό κενό για το μακελειό στα Βορίζια, είναι το ποιος τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της μίας εκ των εμπλεκόμενων οικογενειών.

Στο πλαίσιο αυτό οι έρευνες στράφηκαν και στις φυλακές Αλικαρνασσού. Συγκεκριμένα, σήμερα (7/11) , ο ανακριτής πήρε κατάθεση από δύο άτομα μέσα από τη φυλακή, σύμφωνα με το Mega.

Τα άτομα αυτά φέρεται να κατέθεσαν για την βόμβα που τοποθετήθηκε στο σπίτι μίας εκ των εμπλεκόμενων οικογενειών.

Πληροφορίες του ίδιου τηλεοπτικού μέσου, αναφέρουν πως υπάρχουν ενδείξεις ότι άτομα των δύο οικογενειών τα οποία βρίσκονται στη φυλακή, φέρεται να έδιναν εντολές σε όσους ήταν εκτός της φυλακής για το πώς να πράξουν.

Ερευνάται όμως εάν η εντολή για τη βόμβα δόθηκε μέσα από την φυλακή, ενώ παράλληλα, εξετάζεται η εμπλοκή μελών τρίτης οικογένειας.