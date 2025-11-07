Βορίζια: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 48χρονος ξάδελφος του Φανούρη – «Ορκίστηκε ότι δεν έχει καμία αξιόποινη συμμετοχή» λέει ο δικηγόρος του

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Βορίζια, 48χρονος

Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα (10/11) πήρε ο 48χρονος ξάδελφος του Φανούρη, ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας, για το μακελειό στα Βορίζια.

Ο 48χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία είναι ο δεύτερος «πρωταγωνιστής» του βίντεο με το καλάσνικοφ, στο οποίο παρουσιάζεται ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί, οδηγήθηκε νωρίτερα το μεσημέρι  ενώπιον Εισαγγελέα και ανακρίτριας, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, όπως μεταδίδει το creta24.gr.

Σύμφωνα με το patris.gr, σε βάρος του 48χρονου, ο οποίος είναι μέλος της οικογένειας Καργάκη, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψη με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Ο 48χρονος ορκίστηκε στην τιμή του ότι δεν έχει αξιόποινη συμμετοχή

Ο 48χρονος αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας πως δεν είχε καμία εμπλοκή στο μακελειό. «Με διαβεβαίωσε στην τιμή και την υπόληψή του, ορκίστηκε ότι δεν έχει καμία αξιόποινη συμμετοχή, καμία συμμετοχή που να παραπέμπει σε ποινική ευθύνη», είπε ο δικηγόρος του, Άγγελος Ζερβός, ο οποίος επισήμανε ότι ο εντολέας του είναι ένας υπεύθυνος άνθρωπος τόσο στην οικογένεια του όσο και στα κοινά.

Βορίζια: Έλεγχοι σε δεκάδες σπίτια, αυτοκίνητα και στάβλους – 9 συλλήψεις

Παράλληλα, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έρευνες της της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ο.Ε. και το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Μέχρι σήμερα για την υπόθεση, έχουν συλληφθεί επτά άτομα ως άμεσα εμπλεκόμενα, είτε στο πλαίσιο του αυτοφώρου είτε μετά την έκδοση σχετικών ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος τους, καθώς και δύο ακόμα άτομα (17χρονος και 56χρονος), για υπόθαλψη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αντίστοιχα.

Δύο από τους κατηγορούμενους, ηλικίας 25 και 30 ετών, απολογήθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας και του Εισαγγελέα Ηρακλείου και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Τι έχει βρει η ΕΛ.ΑΣ. μετά τις εφόδους σε σπίτια και ποιμνιοστάσια

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών, με τη συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, της Ε.Κ.Α.Μ., της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και άλλων επιχειρησιακών μονάδων (Ο.Π.Κ.Ε. – Τ.Α.Ε.), έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα:

  • 27 έρευνες σε οικίες,
  • 21 έρευνες σε ποιμνιοστάσια και λοιπούς χώρους,
  • 17 προσαγωγές ατόμων που εξετάστηκαν,
  • καθώς και 352 έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, κατά τους οποίους βεβαιώθηκε πλήθος τροχονομικών παραβάσεων.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και λοιπά αντικείμενα, τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε συνεργασία με την αρμόδια Ανακριτική Αρχή για τον προσδιορισμό όλων των εμπλεκομένων προσώπων και την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Βορίζια μακελειό

 

17:30 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

