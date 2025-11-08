Πάτρα: Συνελήφθη 40χρονος καθηγητής για πορνογραφία ανηλίκων – Έδειξε γυμνές φωτογραφίες των παιδιών του σε μαθήτρια

Στη σύλληψη ενός 40χρονου εκπαιδευτικού στην Πάτρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από καταγγελία για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ο συλληφθείς, σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, διδάσκει σε ειδικό σχολείο της πόλης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία πατέρα 15χρονης την Πέμπτη, ο οποίος ανέφερε ότι ο εκπαιδευτικός έδειξε στην κόρη του φωτογραφίες άσεμνες φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του – ηλικίας 5 και 7 ετών – από το κινητό του τηλέφωνο. Επίσης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 40χρονος εργοθεραπευτής φέρεται να πήρε την ανήλικη αγκαλιά και να την χάιδεψε στα μαλλιά, ενώ ήταν στην τάξη.

Οι 15χρονη όταν επέστρεψε στο σπίτι, αποκάλυψε στους γονείς της όσα συνέβησαν και άμεσα ο πατέρας της ανήλικης κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, οι οποίοι εντόπισαν τον 40χρονο στο σχολικό συγκρότημα και τον προσήγαγαν στην Ασφάλεια Πατρών.

Τι αποκάλυψε η έρευνα στο κινητό και το σπίτι του

Έγινε έρευνα στο κινητό του τηλέφωνο, όπου οι αστυνομικοί βρήκαν τέσσερις γυμνές φωτογραφίες των παιδιών του. Στη συνέχεια, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε την σύλληψη του. Σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έγινε έρευνα και στο σπίτι του σε κωμόπολη της Κορινθίας, όπου ζούσε με την οικογένειά του. Εκεί οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάσχεσαν δυο σκληρούς δίσκους και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα οποία μεταφέρθηκαν για ανάλυση στα εργαστήρια της αστυνομίας, όπως και το κινητό του τηλέφωνο.