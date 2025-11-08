Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επιστρέφει στο Instagram: «Έχουν συμβεί τόσα πολλά φέτος»

Μπρίτνεϊ Σπίαρς Britney Spears

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε στο Instagram λίγες μέρες αφότου απενεργοποίησε τον λογαριασμό της.

Σε μια νέα ανάρτηση που κοινοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, η 43χρονη τραγουδίστρια έγραψε: «Έχουν συμβεί τόσα πολλά φέτος, είναι τρελό… Προσπαθώ να ζήσω μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μου και το βιβλίο “Draw the Circle” είναι μια απίστευτη οπτική γωνία».

Στην ανάρτηση, η τραγουδίστρια του “Gimme More” φοράει ένα ασπρόμαυρο δαντελένιο σουτιέν σε συνδυασμό με γκρι και μαύρο εσώρουχο και μαύρες δερμάτινες μπότες.

«Πάρε την μπαλαρίνα σου, κάνε κύκλο και θέσε τα όριά σου. Είναι απίστευτα αυστηρό και κάπως σαν μια μορφή προσευχής, αλλά με τόσες πολλές ατελείωτες δυνατότητες στη ζωή, είναι σημαντικό να το κάνεις αυτό και να το κρατάς απλό», συνέχισε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στη λεζάντα.

Ολοκλήρωσε την ανάρτηση, «Ξέρω ότι υπάρχει και μια μπερδεμένη πλευρά. Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, αλλά μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό αργότερα».

Η επιστροφή της τραγουδίστριας του “Circus” στο Instagram έρχεται μόλις πέντε ημέρες αφότου απενεργοποίησε τον λογαριασμό της. Τις τελευταίες εβδομάδες, είχε εκφράσει δημόσια την αντίθεσή της με ισχυρισμούς στα απομνημονεύματα του πρώην συζύγου της, Kevin Federline.

Στις 2 Νοεμβρίου, ο λογαριασμός της Spears στο Instagram δεν ήταν πλέον διαθέσιμος για προβολή και ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ανέφερε ότι «το προφίλ της ενδέχεται να έχει καταργηθεί».

 

