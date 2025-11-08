Τηλεθέαση (7/11): Στην κορυφή της prime time η σειρά «Το σόι σου» – Τα νούμερα σε γενικό και δυναμικό κοινό

Η prime time της Παρασκευής (7/11) είχε ξεκάθαρο νικητή και ήταν η σειρά “Το σόι σου”, σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης.

Οι αγαπημένες σειρές και εκπομπές του κοινού συνεχίζουν να δίνουν μάχη για την κορυφή. Ισχυρή παρουσία διατηρούν και οι «Γη της Ελιάς», «Ο Γιατρός» και «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».

Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης:

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Το σόι σου 30,4%
Ο Γιατρός 14,6%
GNTM 11,7%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,2%
Γη της Ελιάς 9,5%
Hotel Elvira 5,4%
Στην πίεση 1,5%

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Το σόι σου 30,2%
Γη της Ελιάς 19,6%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 13,9%
Ο Γιατρός 13,8%
GNTM 9,2%
Hotel Elvira 8,1%
Στην πίεση 2,2%

