Ναυαγοσώστης δέχθηκε επίθεση από καρχαρία ενώ έκανε σερφ: Τον βρήκαν να επιπλέει με μια «μεγάλη κόκκινη κηλίδα γύρω του»

Ο Chance Swanson, 33 ετών, υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς όταν ένας καρχαρίας τον δάγκωσε στο πόδι ενώ έκανε σερφ στη Χαβάη.

Ο ναυαγοσώστης της Kauai Ocean Safety, έκανε σερφ με φίλους σε μια περιοχή που ονομάζεται «Middles». Αφού οι φίλοι του επέστρεψαν στην ακτή, ο Swanson έμεινε μόνος στο νερό.

Λίγο αργότερα, ένας περαστικός συνειδητοποίησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ειδοποίησε έναν ναυαγοσώστη, δήλωσε στο WBTW η επικεφαλής του Γραφείου Ασφάλειας Ωκεανών του Καουάι, Καλάνι Βιέρα.

«Οι ναυαγοσώστες κοίταξαν με τα κιάλια και παρατήρησαν ότι ο Chance επέπλεε ανάσκελα με μια μεγάλη κόκκινη κηλίδα γύρω του», είπε στο πρακτορείο. «Βγήκαν αμέσως έξω και προφανώς παρατήρησαν ότι δέχτηκε επίθεση από καρχαρία και του έβαλαν αμέσως ένα αιμοστατικό επίδεσμο».

Το Γραφείο Ασφάλειας των Ωκεανών της Κομητείας Καουάι αργότερα διαπίστωσε ότι ο 33χρονος δέχτηκε επίθεση κοντά στο σημείο κυματισμού Pine Trees γύρω στις 3:10 μ.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Τσανς Σουάνσον. Φωτογραφία: GoFundMe

Οι πρώτοι ανταποκριτές τον περιέθαλψαν επί τόπου καθώς «έχανε συνεχώς τις αισθήσεις του και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ», δήλωσε η Vierra στο WBTW.

Ο Swanson μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Wilcox πριν λάβει θεραπεία στο Ιατρικό Κέντρο Queen’s στη Χονολουλού, σύμφωνα με μια σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει με τους ιατρικούς του λογαριασμούς. Ο Swanson έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την επιδιόρθωση μιας αρτηρίας στη γάμπα του και την επιδιόρθωση του κνημιαίου οστού του.

Δεν έχει αναφερθεί τι είδους καρχαρίας δάγκωσε τον Swanson.

Λίγο περισσότερο από μία ώρα αφότου δέχθηκε την επίθεση ο ναυαγοσώστης, ένας καρχαρίας υφάλου εθεάθη στην παραλία Ποΐπου της κομητείας Καουάι, σύμφωνα με το Γραφείο Ασφάλειας των Ωκεανών της κομητείας Καουάι.

Μετά την επίθεση, η παραλία έκλεισε και αναρτήθηκαν πινακίδες με την ένδειξη «Εντοπίστηκε καρχαρίας» και «Απαγορεύεται η κολύμβηση». Ο κόλπος Hanalei παρέμεινε κλειστός «λόγω συνεχιζόμενων θεάσεων καρχαριών» από το πρωί της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου.

09:27 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

