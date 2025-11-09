Βορίζια: Ανησυχία για τα μνημόσυνα και το άνοιγμα των σχολείων – Στο μικροσκόπιο των Αρχών 5 κρατούμενοι των φυλακών Αλικαρνασσού

Απαντήσεις για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που πυροδότησε την αιματηρή σύγκρουση στα Βορίζια, αναζητούν οι αρχές μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Κάτω από άκρα μυστικότητα και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, μεταφέρθηκαν από το σωφρονιστικό ίδρυμα στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, που κρατούνται για ζωοκλοπές, καθώς και δύο ακόμη ποινικοί, επίσης τρόφιμοι των φυλακών. Και οι πέντε εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας των αρχών για τα αίτια της έκρηξης και στη συνέχεια της πολύνεκρης συμπλοκής. Μεταξύ άλλων, στόχος των αρχών είναι να εντοπιστεί ποιος έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας, ποιος την κατασκεύασε και ποιος την τοποθέτησε.

Ψάχνουν στα βουνά για τα όπλα του μακελειού

Μία εβδομάδα μετά το μακελειό στα Βορίζια, οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση εντοπισμού των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στις δύο δολοφονίες.

Άνδρες της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και άλλων υπηρεσιών «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή, ακόμη και στα βουνά, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον οπλισμό που παραμένει άφαντος. Η ανεύρεσή του θεωρείται κρίσιμη για την ταυτοποίηση των δραστών που πυροβόλησαν.

Βαρύ το κλίμα στα Βορίζια

Στο χωριό το κλίμα είναι βαρύ, με τους κατοίκους να αποφεύγουν τις κοινωνικές συναναστροφές. Ακόμη και από τα σπίτια τους, σπάνια βγαίνουν. Τόσο το καφενείο όσο και το μινι μάρκετ, που βρίσκεται απέναντι από αυτό, στα Βορίζια είναι κλειστά. Όσο πέφτει το φως της μέρας τα πάντα γίνονται πιο σκοτεινά και μουντά.

Είναι σαν να έχει απλωθεί ένα αόρατο πέπλο σιωπής και ο χρόνος μοιάζει να έχει “παγώσει”. Όπως είναι λογικό επικρατεί ανησυχία για το πώς θα διαχειριστεί η τοπική κοινωνία την νέα καθημερινότητα, μετά το μακελειό. Προς το παρόν, η αστυνομία βρίσκεται σε καίρια σημεία και στις εισόδους των Βοριζίων, όπου ελέγχονται εξονυχιστικά όσοι μπαίνουν στο χωριό.

Όμως, οι οικογένειες που δεν ανήκουν ούτε στη μία ούτε στην άλλη πλευρά αγωνιούν για την επόμενη μέρα και κυρίως για την Δευτέρα, όταν τα παιδιά θα πρέπει να επιστρέψουν στα θρανία. Τα δύο σχολεία του χωριού αναμένεται να ανοίξουν, παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί το χωριό, αλλά και τις αρχές είναι και τα πρώτα μνημόσυνα για τις εννέα ημέρες από τους δυο θανάτους. Σε ποιες συνθήκες και πού θα τελεστούν;

Το πιο σημαντικό όμως είναι πως κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει όταν θα φύγει η αστυνομία από τα Βορίζια και πώς θα μπορέσουν να ηρεμήσουν τα πράγματα και να γεφυρωθεί αυτό το μεγάλο χάσμα που χωρίζει πλέον τις δύο οικογένειες.