Αττική Οδός: Συνελήφθη 56χρονος χωρίς δίπλωμα – Οδηγούσε με την όπισθεν για 1,5 χιλιόμετρο στη ΛΕΑ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αττική Οδός

Στη σύλληψη ενός 56χρονου οδηγού προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, το απόγευμα της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με την όπισθεν στη Λ.Ε.Α. της Αττικής οδού για απόσταση άνω του 1,5 χιλιομέτρου δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο πρόσκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Το περιστατικό συνέβη στις 7 το απόγευμα στο ύψος του Κορωπίου.

Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Όπως διαπιστώθηκε επιπρόσθετα, η άδεια ικανότητας οδήγησης του είχε αφαιρεθεί στις 20 Οκτωβρίου για 30 ημέρες από αστυνομικούς και πάλι του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού για αντικανονική χρήση κινητού τηλεφώνου.

Για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε νέο διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.225 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 395 ημερών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

 

 

 

