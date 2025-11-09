Βίντεο: Η στιγμή που κύμα παρασύρει ανθρώπους στην αποβάθρα του Πουέρτο ντε λα Κρουζ στη Λα Κρουζ

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν αυτό το Σάββατο στην Τενερίφη σε διάφορα θαλάσσια περιστατικά, σε μια ημέρα που τα Κανάρια Νησιά ήταν σε επιφυλακή για παράκτια φαινόμενα. Αρκετά κύματα που έσκαγαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό 15, τρεις εκ των οποίων σοβαρά. Το πτώμα ενός άνδρα βρέθηκε επίσης να επιπλέει στη θάλασσα στα ανοικτά της παραλίας El Cabezo στην Granadilla de Abona, στα νότια του νησιού.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 11:36 π.μ. στην παραλία Roque de Las Bodegas στην Taganana, στη Santa Cruz de Tenerife. Έξι Γάλλοι τουρίστες παρασύρθηκαν στο νερό από ένα κύμα.

Σύμφωνα με τοπικές αστυνομικές πηγές, το νερό τους έβγαλε έξω αφού δεν έλαβαν υπόψη τους μια προειδοποιητική σημαδούρα που είχε τοποθετηθεί στην περιοχή. Ένας από τους τουρίστες έλαβε τις πρώτες βοήθειες για μέτρια τραύματα και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο ελικοδρόμιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Nuestra Señora de la Candelaria. Οι άλλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα, αν και τέσσερις νοσηλεύτηκαν και ένας πέμπτος έλαβε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

🔴 Imágenes del momento en el que un golpe de mar arrastra a varias personas en el muelle de Puerto de la Cruz en la Cruz. ➡️El SUC confirma que los heridos ya han sido trasladados a varios centros hospitalarios de Tenerife. 📡https://t.co/Rkqwj1b5KO pic.twitter.com/zHwCbVM2kh — La Radio Canaria (@laradiocanaria) November 8, 2025

Στις 3:00 μ.μ., παρόμοια κατάσταση σημειώθηκε στην αποβάθρα του Πουέρτο ντε λα Κρουζ, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν μετά από ειδοποίηση ότι αρκετοί άνθρωποι είχαν πέσει στο νερό λόγω κύματος.

Τοπικοί αστυνομικοί και περαστικοί έσωσαν τα θύματα από το νερό. Μία από τις γυναίκες που είχε πέσει στο νερό είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή, επομένως τόσο οι αστυνομικοί, όσο και αργότερα οι διασώστες, πραγματοποίησαν ελιγμούς ανάνηψης, αλλά δεν ήταν επιτυχείς.

Οι υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής περίθαλψης εξέτασαν και περιέθαλψαν εννέα άλλα άτομα: τρία με σοβαρά τραύματα, τέσσερα με μέτρια τραύματα και δύο με ελαφρά τραύματα. Όλοι μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Καναρίων Νήσων, στο Βόρειο Νοσοκομείο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Hospiten Bellevue.

Σε αυτήν την τελευταία παρέμβαση, κινητοποιήθηκαν συνολικά πέντε ασθενοφόρα από την Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης των Καναρίων Νήσων (SUC): ένα ιατρικά εξοπλισμένο ασθενοφόρο, ένα απολυμασμένο ασθενοφόρο και τρία ασθενοφόρα βασικής υποστήριξης ζωής, εκτός από τους εκπροσώπους της Τοπικής Αστυνομίας, της Εθνικής Αστυνομίας και της Ναυτικής Διάσωσης.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης των Καναρίων Νήσων υπενθύμισαν στο κοινό ότι βρίσκονται σε επιφυλακή για παράκτια φαινόμενα και ζήτησαν τη μέγιστη προσοχή, όπως να μην στέκονται στο τέλος των προβλήτων ή των κυματοθραυστών ή να διακινδυνεύουν να τραβήξουν φωτογραφίες ή βίντεο κοντά στο σημείο που σκάνε τα κύματα.