Βόλος: Πατέρας δύο παιδιών ο λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια – «Μην το πείτε στην οικογένειά μου»

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση ασέλγειας σε βάρος δύο μαθητών Γυμνασίου που αποκαλύφθηκε στον Βόλο. Δράστης φέρεται να είναι 58χρονος λιμενικός, ο οποίος υπηρετεί στο Λιμεναρχείο της πόλης τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας magnesianews.gr, ο άνδρας, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, φέρεται να μετέφερε τα δύο παιδιά με τη μοτοσικλέτα του σε σπίτι ιδιοκτησίας του, όπου, όπως καταγγέλλεται, ασελγούσε εις βάρος τους για διάστημα άνω των έξι μηνών. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο «Ταχυδρόμος», στις καταγγελίες που έφτασαν στους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. υποστηρίζεται ότι ο λιμενικός να έχει ερωτικές επαφές με ανήλικους Ρομά, με τους οποίους έδινε ραντεβού, ύστερα από συμφωνία αμοιβής.

Η Αστυνομία, που είχε λάβει σχετικές πληροφορίες από πολίτες, παρακολουθούσε διακριτικά τις κινήσεις του 58χρονου και προχώρησε στη σύλληψή του τη στιγμή που επιχειρούσε να προσεγγίσει εκ νέου τα δύο παιδιά έξω από το σχολείο τους.

Τα ανήλικα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, από τις οποίες, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν διαπιστώθηκε βιασμός. Ωστόσο, οι περιγραφές τους επιβεβαιώνουν επανειλημμένες πράξεις ασέλγειας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στα δύο σπίτια του συλληφθέντος δεν εντοπίστηκε οπτικοακουστικό υλικό. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα magnesianews.gr, ο ίδιος, αρχικά, αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο, όταν ενημερώθηκε ότι οι ανήλικοι είχαν καταθέσει λεπτομερώς τα γεγονότα, φέρεται να ζήτησε «να μην το μάθει η οικογένειά του».

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουν υπάρξει και άλλα θύματα. Ο 58χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Βόλου.

 

 

 

 

