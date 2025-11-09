Χαρίτσης: Προσφυγή στη βάση του κόμματος για τη στρατηγική και τις συνεργασίες – Σήμερα οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής

Δημοψήφισμα μεταξύ των μελών του κόμματος προκειμένου να αποφασίσουν εκείνα για το θέμα των συνεργασιών και της στρατηγικής, πρότεινε χθες ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης μιλώντας στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Ο Αλέξης Χαρίτσης κατήγγειλε την διάβρωση και την υποβάθμιση της δημοκρατίας από το «καθεστώς Μητσοτάκη» και έθεσε τον στόχο της Νέας Αριστεράς: «Ναι, μιλάω για την αλλαγή της κυβέρνησης της χώρας. Την ανατροπή της Δεξιάς. Τη νίκη της Αριστεράς της ευθύνης και του ριζοσπαστικού ρεαλισμού. Υπάρχει, σήμερα, ένας και μόνος τρόπος να γίνει αυτό. Η Νέα Αριστερά να πρωταγωνιστήσει στη δημιουργία της προοπτικής της αλλαγής».

Πρόσθεσε ότι είναι η ώρα του αποφασιστικού βήματος και εξήγησε: «Η Νέα Αριστερά να εργαστεί για τη συγκρότηση ενός προοδευτικού μετώπου και ενός κοινού ψηφοδελτίου με όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον χώρο της Αριστεράς, της αριστερής Σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας».

Μίλησε όμως και για την διάσταση απόψεων στο εσωτερικό του κόμματος και για την υπέρβασή τους: «Όπως ξέρετε στο Πολιτικό Γραφείο το τελευταίο διάστημα, και στις Κεντρικές Επιτροπές, έχουν κατατεθεί αποκλίνουσες απόψεις. Σπεύδω να πω το εξής: είμαι περήφανος που έχουμε ένα κόμμα που είναι δημοκρατικό. Η δημοκρατία όμως, η δημοκρατία μεταξύ ομοϊδεατών, απαιτεί ειλικρίνεια. Αν στο σχέδιο που παρουσίασα, που θεωρώ ότι εκφράζει τη λογική του ιδρυτικού μας συνεδρίου, υπάρχει αντιπαραθετικό σχέδιο, τότε είναι η ώρα να λάβουμε μια απόφαση. Η παράλυση της αφηρημένης συζήτησης, οι διαρκείς συμβιβασμοί που όμως στην πράξη αποδεικνύονται μη παραγωγικοί, η διαρκής συζήτηση “με ποιον θα πάμε” αντί για το “τι θα κάνουμε”, διαλύουν τον οργανωτικό ιστό του κόμματος και μειώνουν την όποια δυνατότητά μας να πρωταγωνιστήσουμε στο ρευστό τοπίο του σήμερα».

Ξεκαθάρισε ακόμη: «Σήμερα, καλούμαστε να αποφασίσουμε τον οδικό χάρτη για το επόμενο διάστημα. Δεν μπορεί να είναι μία ακόμη συζήτηση ανάμεσα σε άλλες. Εμπεριέχει την αποσαφήνιση των μεταξύ μας σχέσεων. Μιλήσαμε από την πρώτη στιγμή για την ανάγκη συνεργασιών, αναγνωρίζοντας τις συνθήκες και τις ανάγκες της εποχής μας. Αν συμφωνούμε σε αυτά, να δουλέψουμε πάνω στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής κατεύθυνσης. Εφόσον όμως υπάρχει ριζική διαφωνία, οφείλουμε να οργανώσουμε τον πολιτικό διάλογο στις τάξεις του κόμματός μας και στο κοινωνικό δυναμικό που μας περιβάλλει και να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία που να εμπλέκει όλα -ανεξαιρέτως- τα μέλη του κόμματος στη λήψη της απόφασης. Έτσι θα ενεργοποιήσουμε τους συντρόφους και τις συντρόφισσες μας που έχουν αδρανοποιηθεί. Έτσι θα χαράξουμε τη στρατηγική μας. Συλλογικά, συντροφικά, δημοκρατικά».

Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς συνεχίζεται σήμερα με τις τοποθετήσεις των στελεχών και θα ολοκληρωθεί με τις ψηφοφορίες.