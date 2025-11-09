42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Οι δηλώσεις του Καραΐσκου μετά τη νίκη του – «Περίμενα έναν ολόκληρο χρόνο γι’ αυτή τη μέρα και δικαιώθηκα»

Συγκινημένος ήταν ο Παναγιώτης Καραΐσκος για τη νίκη του στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ικανοποιημένος. Οι συνθήκες σήμερα ήταν δύσκολες, αλλά όπως και πέρσι και πρόπερσι και δεν επέτρεπαν ρεκόρ. Έκανα την κούρσα μου, κράτησα τον ρυθμό μου, πίστεψα στον εαυτό μου, ρίσκαρα, και βγήκε, όλα πήγαν καλά» είπε ο θριαμβευτής του αγώνα και συνέχισε: «Μετά τον ημιμαραθώνιο κατάλαβα ότι κάθε βήμα έπρεπε να είναι σταθερό και ελεγχόμενο για να τερματίσω δυνατά. Ακολούθησα πιο συνετή τακτική, πιο σταθερή και σίγουρη» είπε αρχικά.

Πέρσι είχα κυνηγήσει έναν καλύτερο χρόνο, γιατί οι συνθήκες ήταν πιο ευνοϊκές, είχε περισσότερη δροσιά και αυτό με επηρέασε. Όμως είχα τρέξει και τον Μαραθώνιο του Βερολίνου μόλις σαράντα μέρες πριν, κάτι που κουβαλούσα και τελικά με χρέωσε. Φέτος ήξερα ότι ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση. Είχα έρθει από ατομικό ρεκόρ στα 10 χλμ. μια εξαιρετική επίδοση στα 30 χλμ. στα Ιωάννινα, με βελτίωση κατά δύο λεπτά. Στον ημιμαραθώνιο της Χίου ξεκίνησα με πολλή ζέστη και υγρασία, αλλά και πάλι πέτυχα καλό χρόνο εκεί» τόνισε.

«Ήθελα πάρα πολύ αυτή τη νίκη φέτος. Από πέρυσι, περίμενα έναν ολόκληρο χρόνο γι’ αυτή τη μέρα, και δικαιώθηκα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τη νίκη» σημείωσε ο πρωταθλητής.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος δεν άφησε ασχολίαστο και το νταμπλ του Ηρακλή: «Ο σύλλογός μας, ο Ηρακλής, κέρδισε και στους δύο αγώνες, των ανδρών και των γυναικών. Το συζητούσαμε και πέρσι με τον έφορο του συλλόγου, αλλά δεν ήρθε το νταμπλ. Όμως φέτος τα καταφέραμε και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι. Πολλά συγχαρητήρια στη Ματίνα (σ.σ. Νούλα) και, φυσικά, σε όλα τα παιδιά».