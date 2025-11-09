Τραγωδία στη Γαλλία: Πατέρας βρέθηκε νεκρός, δεμένος και φιμωμένος – Κατηγορούνται η σύζυγός του και τα τρία παιδιά τους

Μια οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη Γαλλία. Τα τέσσερα μέλη μιας οικογένειας κατηγορούνται για τον θάνατο του 61χρονου πατέρα, ο οποίος βρέθηκε δεμένος και φιμωμένος στο σπίτι τους την Πέμπτη.

Η 52χρονη σύζυγος και τα τρία ενήλικα παιδιά τους, ηλικίας 22 έως 25 ετών, κατηγορούνται για εκ προθέσεως άσκηση βίας που οδήγησε σε θάνατο χωρίς πρόθεση ανθρωποκτονίας. Η μητέρα και ένας από τους γιους έχουν προφυλακιστεί. Σύμφωνα με την εισαγγελία του Ποντουάζ, οι πράξεις τελέστηκαν ως ομάδα, γεγονός που αποτελεί επιβαρυντική περίσταση.

Το βράδυ της Πέμπτης, η υπηρεσία επειγόντων ιατρικών περιστατικών (SAMU) κλήθηκε γύρω στις 22:10. Οι διασώστες βρήκαν τον άνδρα δεμένο και φιμωμένο, χωρίς αναπνοή. Παρά τις προσπάθειες για ανάνηψη, ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 22:47. Στις 23:00, συνελήφθησαν τα τέσσερα μέλη της οικογένειας που βρίσκονταν στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο θανών περιγράφεται από συγγενείς ως βίαιος. Η οικογένεια, έπειτα από έναν καβγά, τον έδεσε και τον φίμωσε με ταινία, προσπαθώντας αργότερα να τον επαναφέρει στη ζωή χωρίς αποτέλεσμα. Οι αρχές σημειώνουν ότι η υπόθεση έχει φόντο την ενδοοικογενειακή βία και την κατανάλωση αλκοόλ.

Όπως αναφέρει η γαλλική τηλεόραση, η νεκροψία θα καθορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου. Τα τέσσερα μέλη της οικογένειας δεν είχαν προηγούμενο ποινικό μητρώο. Η έρευνα διεξάγεται από το τμήμα εδαφικού εγκλήματος της Διατμηματικής Διεύθυνσης της Εθνικής Αστυνομίας (DIPN 95).