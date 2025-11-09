Τραγωδία στη Γαλλία: Πατέρας βρέθηκε νεκρός, δεμένος και φιμωμένος – Κατηγορούνται η σύζυγός του και τα τρία παιδιά τους

Enikos Newsroom

διεθνή

Γαλλία - αστυνομία

Μια οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη Γαλλία. Τα τέσσερα μέλη μιας οικογένειας κατηγορούνται για τον θάνατο του 61χρονου πατέρα, ο οποίος βρέθηκε δεμένος και φιμωμένος στο σπίτι τους την Πέμπτη.

Η 52χρονη σύζυγος και τα τρία ενήλικα παιδιά τους, ηλικίας 22 έως 25 ετών, κατηγορούνται για εκ προθέσεως άσκηση βίας που οδήγησε σε θάνατο χωρίς πρόθεση ανθρωποκτονίας. Η μητέρα και ένας από τους γιους έχουν προφυλακιστεί. Σύμφωνα με την εισαγγελία του Ποντουάζ, οι πράξεις τελέστηκαν ως ομάδα, γεγονός που αποτελεί επιβαρυντική περίσταση.

Το βράδυ της Πέμπτης, η υπηρεσία επειγόντων ιατρικών περιστατικών (SAMU) κλήθηκε γύρω στις 22:10. Οι διασώστες βρήκαν τον άνδρα δεμένο και φιμωμένο, χωρίς αναπνοή. Παρά τις προσπάθειες για ανάνηψη, ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 22:47. Στις 23:00, συνελήφθησαν τα τέσσερα μέλη της οικογένειας που βρίσκονταν στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο θανών περιγράφεται από συγγενείς ως βίαιος. Η οικογένεια, έπειτα από έναν καβγά, τον έδεσε και τον φίμωσε με ταινία, προσπαθώντας αργότερα να τον επαναφέρει στη ζωή χωρίς αποτέλεσμα. Οι αρχές σημειώνουν ότι η υπόθεση έχει φόντο την ενδοοικογενειακή βία και την κατανάλωση αλκοόλ.

Όπως αναφέρει η γαλλική τηλεόραση, η νεκροψία θα καθορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου. Τα τέσσερα μέλη της οικογένειας δεν είχαν προηγούμενο ποινικό μητρώο. Η έρευνα διεξάγεται από το τμήμα εδαφικού εγκλήματος της Διατμηματικής Διεύθυνσης της Εθνικής Αστυνομίας (DIPN 95).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σπλαχνικό λίπος: Το μυστικό που πρέπει να γνωρίζετε για να το μειώσετε;

Ποια συμπεριφορά απέναντι στους συνανθρώπους μας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια κατά 20%, σύμφωνα με μελέτη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα ρεκόρ του 2025 – Σε ιστορικό υψηλό η συμμετοχή των ξένων στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς

ΔΥΠΑ: Πρεμιέρα αύριο για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης στον εμβολιασμό δενδρωδών καλλιεργειών

Τεστ προσωπικότητας: Αυτό που βλέπετε πρώτα στην εικόνα αποκαλύπτει αν είστε ένα ανοιχτό βιβλίο ή ένα μυστήριο

Τι σημαίνει η φράση «εις αιωνίους μονάς απεδήμησεν» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:20 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Αποκαλύψεις για τη φρικτή κακοποίηση γυναίκας από «φίλους» της – Το σπίτι των βασανιστηρίων και το «κρεβάτι με τα καρφιά»

Ο Maynard Lefevers, ένας από τους πέντε φερόμενους ως δράστες που κατηγορούνται για τον βασανι...
13:04 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Νεκρός 47χρονος πορτιέρης έξω από μπαρ – Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από πελάτη, στον οποίο είχε αρνηθεί την είσοδο

Μία συμπλοκή που εκτυλίχθηκε τη νύχτα του Σαββάτου, έξω από το μπαρ Little Temple στην οδό 7 r...
10:01 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Λαβρόφ: Είμαι έτοιμος να συναντήσω τον Μάρκο Ρούμπιο

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον υπουρ...
09:29 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Σεισμός 6 Ρίχτερ στις Νήσους Ανταμάν της Ινδίας

Σεισμός 6,07 βαθμών σημειώθηκε στις Νήσους Ανταμάν της Ινδίας, ανακοίνωσε σήμερα το Γερμανικό ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα