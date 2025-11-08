Γαλλία: Τρεις γυναίκες κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν «τζιχαντιστική επίθεση» στο Παρίσι

Enikos Newsroom

διεθνή

Γαλλία: Τρεις γυναίκες κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν «τζιχαντιστική επίθεση» στο Παρίσι
Φωτογραφία αρχείου: Benoit Tessier / Reuters

Τρεις νεαρές γυναίκες, ηλικίας περίπου 20 ετών, οι οποίες συνελήφθησαν τον Οκτώβριο στο Παρίσι, κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν «τζιχαντιστική επίθεση» αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα την Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία της Γαλλίας.

«Τρεις γυναίκες ύποπτες για αυτό το αδίκημα τέθηκαν υπό κράτηση», ανέφεραν κύκλοι της Εισαγγελίας διευκρινίζοντας ότι «ένα σχέδιο επίθεσης ματαιώθηκε το φθινόπωρο».

Η εφημερίδα Le Parisien αναφέρει ότι μία από αυτές φέρεται να δημοσίευσε τζιχαντιστικό περιεχόμενο σε έναν λογαριασμό TikTok με 20.000 ακόλουθους και ενήργησε ως επικεφαλής.

Επισημαίνει επίσης ότι οι τρεις γυναίκες συζητούσαν σχέδια για βίαιες ενέργειες στο διαδίκτυο, αναφέροντας μια αίθουσα συναυλιών ή ένα μπαρ στο Παρίσι ως πιθανούς στόχους, και ότι προς τον σκοπό αυτό συναντήθηκαν στην Λυόν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο Άντονι Χόπκινς προκαλεί με τις δηλώσεις του: «Η σύζυγός μου νομίζει ότι έχω αυτισμό – Όλα είναι ανοησίες»

Αποτοξίνωση στο συκώτι: 5 superfoods για να ενισχύσετε τη λειτουργία του

Προσωπικός Αριθμός: Πώς μπορούν να ενημερωθούν οι πολίτες που τους αποδίδεται αυτόματα

Ψηφιακές δεξιότητες για μια νέα αρχή: Αρχίζει τη Δευτέρα το πρόγραμμα κατάρτισης κρατουμένων της ΔΥΠΑ – Ποιους αφορά

Ιστορική συνεργασία στο διάστημα: Η Κίνα ήρθε σε επαφή με τη NASA για να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση δορυφόρων

Η Apple σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει προσαρμοσμένη έκδοση του Google Gemini για το Apple Intelligence
περισσότερα
15:11 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Σε συναγερμό οι Φιλιππίνες: Ο «Καλμάγκι» έφυγε, νέος υπερτυφώνας προ των πυλών

Οι αρχές στις Φιλιππίνες προχώρησαν σε αναστολή σήμερα Σάββατο (8/11) των επιχειρήσεων αναζήτη...
14:07 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Κρις Ράιτ: Θα προμηθεύσουμε προσιτό, αξιόπιστο και ασφαλές αμερικανικό LNG στους συμμάχους μας

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικροτούν την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ο...
11:17 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Πλημμύρες στη Σικελία: Χείμαρροι παρέσυραν αμάξια – Δείτε βίντεο

Σαρωτικές καταιγίδες έχουν προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες και έχουν μετατρέψει ένα ιταλικό τουρ...
09:27 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Η 32χρονη καθαρίστρια δέχθηκε θανάσιμο πυροβολισμό στο κεφάλι, όταν πήγε σε λάθος σπίτι, μαζί ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα