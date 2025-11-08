Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησαν οι αστυνομικοί έλεγχοι σε οικισμούς Ρομά – «Δεν προκαλούμε» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε εφαρμογή τέθηκε από σήμερα το πρωί, Σάββατο 8-11-2025, το σχέδιο για την αστυνόμευση στους «οικισμούς με ομάδες υψηλής εγκληματικότητας», με την εγκατάσταση των μονάδων αστυνομικών που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εντός των οικισμών Ρομά της περιφέρειας.

Σήμερα, έπιασαν δουλειά οι αστυνομικοί στις περιοχές που έχουν χαρτογραφηθεί ως υψηλής εγκληματικότητας στις περιοχές της επαρχίας και της Θεσσαλονίκης, ενώ από τις 15 Νοεμβρίου θα αρχίσει η εφαρμογή του προγράμματος αστυνόμευσης και στην Αττική.

Θεσσαλονίκη: Aστυνομία μέσα στον οικισμό Ρομά «Αγία Σοφία»

Στη Θεσσαλονίκη, οι αστυνομικοί έκαναν την εμφάνισή τους σήμερα στον οικισμό Ρομά «Αγία Σοφία», στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, προχωρώντας σε εξονυχιστικούς ελέγχους.

Από την πρώτη μέρα εφαρμογής του ειδικού σχεδίου της Αστυνομίας με 24ωρη παρουσία μέσα σε οικισμούς Ρομά, έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι στα οχήματα που εισέρχονται και εξέρχονται από τον οικισμό, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα ThessPost.gr.

Οι εκπρόσωποι του οικισμού υπογραμμίζουν ότι η Αστυνομία είναι καλοδεχούμενη και στέλνουν μήνυμα προς τους κατοίκους να συμπεριφέρονται κόσμια, ώστε να μην προκληθούν εντάσεις.

«Όπως βλέπετε η αστυνομία είναι μέσα στον οικισμό Αγίας Σοφίας. Δεν προκαλούμε, συμπεριφερόμαστε κόσμια και, προσοχή», αναφέρουν.

Νωρίτερα, ο γενικός γραμματέας του οικισμού Αντώνης Τάσιος εξέφρασε στο ThessPost.gr την ανησυχία της κοινότητας τόσο για την 24ωρη παρουσία, όσο και για τους προληπτικούς ελέγχους σε σπίτια που προβλέπει ο σχεδιασμός, καθώς στον οικισμό «Αγία Σοφία» ζουν περισσότερα από 500 παιδιά.

Τι προβλέπει το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

Την έναρξη του σχεδίου αστυνόμευσης από εκπαιδευμένους αστυνομικούς στους οικισμούς Ρομά ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την παρουσίαση στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, στον απόηχο του μακελειού στα Βορίζια.

Συγκεκριμένα, από τη μελέτη που έχει γίνει, έχουν καθοριστεί 152 σημεία σε 25 περιοχές όλης της επικράτειας, όπου θα ισχύσει το νέο πρόγραμμα αστυνόμευσης το οποίο θα υλοποιηθεί από τις νέες Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης.

Σημειώνεται ότι οι Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης απαρτίζονται συνολικά από 473 αστυνομικούς, ενώ αναμένεται και η πρόσληψη 50 διαμεσολαβητών, οι οποίοι θα αποτελούν τον συνδετικό κρόκο με τους Ρομά. «Οι 50 διαμεσολαβητές που θα προσλάβουμε θα αποτελέσουν τη γέφυρα διαλόγου με όλες τις ομάδες και τους οικισμούς ώστε η επιχείρηση να μην είναι μόνο αστυνομική αλλά να συμβάλει στην ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη», ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Οι ομάδες επιχειρησιακά υπάγονται στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία θα εποπτεύει απευθείας τις ομάδες της Αττικής, ενώ στην υπόλοιπη χώρα εποπτεύονται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Το επιχειρησιακό σχέδιο, σύμφωνα με την παρουσίαση που έκανε χτες ο κ. Χρυσοχοΐδης, περιλαμβάνει:

– 24ωρη παρουσία εντός των οικισμών

– Προληπτικούς ελέγχους σε οχήματα – πρόσωπα – οικίες, ελέγχους για ναρκωτικά, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία με στοχευμένες επιχειρήσεις

– Αντιμετώπιση διαταράξεων, επεισοδίων βίας και άλλων παραβατικών συμπεριφορών και προστασία ευάλωτων ατόμων

– Διαρκή ενημέρωση των κατοίκων και πληροφόρηση για Κοινωνικές Υπηρεσίες, διοικητικές διαδικασίες και υποχρεώσεις πολιτών.

Στην Αττική το σχέδιο αστυνόμευσης θα εφαρμοστεί οικισμούς των Αχαρνών – Φυλής – Ασπροπύργου – Μεγάρων με συνέχιση των ειδικών σχεδίων και δράσεων σε Κορωπί, Παλλήνη-Γέρακα, Χαλάνδρι, Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλό, Σαλαμίνα.

Στην υπόλοιπη χώρα το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε:

• Θεσσαλονίκη

• Στερεά Ελλάδα (Θήβα – Χαλκίδα – Φθιώτιδα)

• Θεσσαλία (Λάρισα – Καρδίτσα)

• Ανατολική Μακεδονία Θράκη (Ξάνθη)

• Κεντρική Μακεδονία (Σέρρες – Ημαθία)

• Δυτική Ελλάδα (Μεσσολόγγι, Ηλεία, Αχαΐα)

• Ιόνια Νησιά (Κέρκυρα)

• Πελοπόννησος (Κορινθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Λακωνία)

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ο κ. Χρυσοχοΐδης κατά την παρουσίαση που έκανε στην Κρήτη, δήλωσε: «Η ισονομία, αλλά και η πρόληψη, με σκοπό την προστασία και τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης ισχύουν για όλους, είτε ζουν στην Κρήτη είτε στην Αθήνα. Δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας ή ανοχής σε κανένα σημείο της ελληνικής επικράτειας. Νησίδες όπου κάποιοι δρουν ανενόχλητοι και όπου οι πολλοί αισθάνονται απροστάτευτοι. Στρατηγική μας είναι πάντα η πρόληψη, σε συνεργασία με όλες εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις που επιζητούν μια ήσυχη και ασφαλή ζωή». Υπογράμμισε, δε, ότι το σχέδιο στηρίχθηκε στους πυλώνες της Πρόληψης, της Συνεργασίας και της Διαμεσολάβησης.