Μαρινάκης: Η επίθεση στα γραφεία του «Ελλάδα 24» και της «Ομάδας Αλήθειας» είχε ως στόχο να τους φοβίσει – Η αλήθεια ενοχλεί

«Η επίθεση στα γραφεία του Ελλάδα 24 και της Ομάδας Αλήθειας είχε ως στόχο να τους φοβίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συμβεί το εντελώς αντίθετο», τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως υπογραμμίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «η αλήθεια ενοχλεί. Είμαστε βέβαιοι ότι, για ακόμα μία φορά, η ΕΛΑΣ θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες για να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.