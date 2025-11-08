Μαρινάκης: Η επίθεση στα γραφεία του «Ελλάδα 24» και της «Ομάδας Αλήθειας» είχε ως στόχο να τους φοβίσει – Η αλήθεια ενοχλεί

«Η επίθεση στα γραφεία του Ελλάδα 24 και της Ομάδας Αλήθειας είχε ως στόχο να τους φοβίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συμβεί το εντελώς αντίθετο», τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Όπως υπογραμμίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «η αλήθεια ενοχλεί. Είμαστε βέβαιοι ότι, για ακόμα μία φορά, η ΕΛΑΣ θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες για να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.
Η επίθεση στα γραφεία του @ellada24 & της @omadaalithias είχε στόχο να τους φοβίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συμβεί το εντελώς αντίθετο.Η αλήθεια ενοχλεί. Είμαστε βέβαιοι ότι, για ακόμα 1φορά, η ΕΛΑΣ θα εντοπίσει & θα συλλάβει τους δράστες για να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.
— Pavlos Marinakis (@pavlmarin) November 8, 2025