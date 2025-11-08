The Roadshow: Δείτε απόσπασμα από τις περιπέτειες του Γρηγόρη στο Νομό Ημαθίας

Νάντια Ρηγάτου

Media

Αρναούτογλου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, στο αποψινό επεισόδιο του «The Roadshow» μάς ταξιδεύει στον Νομό Ημαθίας, όπου ανακαλύπτει νέα μέρη, ήθη και έθιμα, μοναδικούς ανθρώπους και υπέροχες ιστορίες!

Όσα θα δούμε απόψε, Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στις 21:00

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, επισκέπτονται τον πρώτο χιονισμένο προορισμό της σεζόν, τον Νομό Ημαθίας.

Η πρώτη στάση που κάνουν είναι στο χιονοδρομικό κέντρο «3-5 Πηγάδια», όπου ο Γρηγόρης είναι σε μεγάλο δίλημμα: να κάνει σκι ή να φάει; Στη συνέχεια, επισκέπτονται την Επισκοπή και συναντούν τη Γενοβέφα, μία φοβερή τύπισσα γνωστή από τη φωνή της στη λαϊκή αγορά, όπου δουλεύει με σύνθημα «Πούλα και Μετάνιωνε».

Στο Καψοχώρι επισκέπτονται το πατρικό σπίτι του Χρήστου Νικολόπουλου και συνομιλούν μαζί του μέσω βιντεοκλήσης. Στο Μετόχι βρίσκουν άλλο ένα πατρικό σπίτι, αυτό του Παύλου Κοντογιαννίδη με τον οποίο συνομιλούν, επίσης, με βιντεοκλήση. Η περιήγηση συνεχίζεται στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας, όπου μένουν έκθαμβοι με το Μουσείο!

Ακολουθεί η όμορφη Βέροια, που στην πλατεία Ωρολογίου ψάχνουν το ρολόι, αλλά δεν το βρίσκουν! Στο Μακροχώρι εντοπίζουν ακόμα μία νέα όμορφη νταλικέρισσα, ενώ στον Άγιο Νικόλαο ανακαλύπτουν ένα μαγικό μέρος, όπου βρίσκουν τον Χαρίλαο και κάνουν μαζί του… τζόκινγκ.

Το Σέλι είναι το δεύτερο χιονοδρομικό που επισκέπτονται, όπου ο Γρηγόρης είναι και πάλι σε μεγάλο δίλημμα: να κάνει σκι ή να φάει; Και φυσικά, η Θεσσαλονίκη είναι δίπλα, οπότε αναρωτιούνται αν θα πάνε για μία καλησπέρα ή και όχι!

Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow» γεμάτο εκπλήξεις, γέλιο, συγκίνηση, χιουμοριστικές στιγμές και εξερευνήσεις απόψεΣάββατο 8 Νοεμβρίου, στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου 

Δείτε το trailer

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο Άντονι Χόπκινς προκαλεί με τις δηλώσεις του: «Η σύζυγός μου νομίζει ότι έχω αυτισμό – Όλα είναι ανοησίες»

Αποτοξίνωση στο συκώτι: 5 superfoods για να ενισχύσετε τη λειτουργία του

Προσωπικός Αριθμός: Πώς μπορούν να ενημερωθούν οι πολίτες που τους αποδίδεται αυτόματα

Ψηφιακές δεξιότητες για μια νέα αρχή: Αρχίζει τη Δευτέρα το πρόγραμμα κατάρτισης κρατουμένων της ΔΥΠΑ – Ποιους αφορά

Ιστορική συνεργασία στο διάστημα: Η Κίνα ήρθε σε επαφή με τη NASA για να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση δορυφόρων

Η Apple σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει προσαρμοσμένη έκδοση του Google Gemini για το Apple Intelligence
περισσότερα
14:39 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Η γη της ελιάς – επόμενα επεισόδια: Κάθε απόφαση έχει το τίμημά της και οι ισορροπίες αλλάζουν οριστικά

Τα πάθη, οι ενοχές και οι συγκρούσεις φέρνουν τους ήρωες αντιμέτωπους με δύσκολες επιλογές στα...
14:04 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Η Realnews αυτής της Κυριακής (9/11/2025)

Με τίτλο: “Τα «όπλα» της Αθήνας για βέτο στην Αγκυρα” κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnew...
12:24 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Καλά θα πάει κι αυτό: Ένα τροχαίο ενώνει ξανά τον Πάρι και τη Μιχαέλα; – Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Μη χάσετε τα νέα επεισόδια της ανατρεπτικής σειράς «Καλά θα πάει κι αυτό», που μεταδίδονται απ...
09:58 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (7/11): Στην κορυφή της prime time η σειρά «Το σόι σου» – Τα νούμερα σε γενικό και δυναμικό κοινό

Η prime time της Παρασκευής (7/11) είχε ξεκάθαρο νικητή και ήταν η σειρά “Το σόι σουR...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα