Κακοκαιρία στο Αγρίνιο: Υπερχείλισαν ρέματα, πλημμύρισαν σπίτια και χωράφια – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες το Αγρίνιο, όπου λόγω των βροχοπτώσεων και του όγκου του νερού που έπεσε υπερχείλισαν ρέματα στην περιοχή της Νεάπολης και της Μεγάλης Χώρας (Πλατανόρεμα, Καλαμόρεμα).

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα agriniopress.gr, στις διασταυρώσεις Σταλίκα και στα Τριαντέικα τα νερά φούσκωσαν με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η κίνηση των οχημάτων. Το ρεύμα προς Αγρίνιο στην ε.ο. Αγρινίου-Εμπεσού έκλεισε προσωρινά με την Αστυνομία να είναι επί ποδός για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Νερά εισέβαλαν σε σπίτια σε Μεγάλη Χώρα και Νεάπολη, ενώ καταγράφονται πλημμύρες και σε χωράφια.

Σημαντικό πρόβλημα με συσσώρευση υδάτων παρατηρείται έξω από τις αποθήκες Παπαστράτου στην Μεγάλη Χώρα όπου ακινητοποιήθηκε όχημα.

Στα Καλύβια έχουν γίνει τουλάχιστον πέντε αντλήσεις υδάτων από σπίτια, ενώ πλημμύρισαν χωράφια με πορτοκαλιές. Επιχειρούν από νωρίς πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα του δήμου Αγρινίου.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στην πόλη του Αγρινίου. Από την έντονη βροχή έσταζε η οροφή στο γυμναστήριο των σχολείων στην Μαβίλη.

Συνολικά επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα, δύο συνεργεία της ΕΜΟΔΕ Πάτρας και 4 JCB του δήμου Αγρινίου.

Δείτε εικόνες: