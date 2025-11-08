Σε συναγερμό οι Φιλιππίνες: Ο «Καλμάγκι» έφυγε, νέος υπερτυφώνας προ των πυλών

Οι αρχές στις Φιλιππίνες προχώρησαν σε αναστολή σήμερα Σάββατο (8/11) των επιχειρήσεων αναζήτησης θυμάτων του προηγούμενου τυφώνα Καλμάγκι και ξεκίνησαν προληπτικές εκκενώσεις, καθώς ο νέος τυφώνας Fung-wong ή Uwan πλησιάζει απειλητικά τη χώρα, λίγες μόλις ημέρες αφότου η προηγούμενη καταστροφική καταιγίδα προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 204 ανθρώπων.

Ο Fung-wong, που αναμένεται να ενισχυθεί σε «υπερτυφώνα» πριν πλήξει τη στεριά, έχει τεράστια έκταση, με ακτίνα που «μπορεί να καλύψει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα», ανέφερε κυβερνητικός μετεωρολόγος.

«Εκτός από τους ισχυρούς ανέμους, αναμένουμε και πολύ έντονες βροχοπτώσεις, ύψους έως και 200 χιλιοστών ή και περισσότερο, που μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες πλημμύρες, όχι μόνο σε πεδινές περιοχές», εκτίμησε ο μετεωρολόγος Μπένισον Εσταρέχα σε συνέντευξη Τύπου. «Είναι επίσης πιθανό να υπερχειλίσουν τα μεγάλα ποτάμια της χώρας», πρόσθεσε.

Στις 11 το πρωί (03:00 GMT), ο τυφώνας κινείτο δυτικά προς το νησί Λουζόν, το μεγαλύτερο των Φιλιππίνων, με ανέμους 140 χλμ./ώρα και ριπές που έφταναν τα 170 χλμ./ώρα.

Στην παραλιακή επαρχία Αουρόρα, όπου ο Fung-wong αναμένεται να πλήξει τη στεριά το βράδυ της Κυριακής ή τα ξημερώματα της Δευτέρας, διασώστες πηγαίνουν πόρτα-πόρτα προτρέποντας τους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία.

«Εκκενώνουμε προληπτικά τις περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες», δήλωσε ο διασώστης Έλσον Εγκάργκε στο AFP.

Πιο νότια, στο μικρό νησί Καταντουάνες, που σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία μπορεί να δεχθεί «άμεσο πλήγμα», οι κάτοικοι δένουν τις στέγες των σπιτιών τους με σκοινιά και τις στερεώνουν στο έδαφος. «Ακολουθούμε την παραδοσιακή μας τακτική — δένουμε τις στέγες με χοντρά σκοινιά για να μην τις παρασύρει ο άνεμος», είπε ο διασώστης Ρομπέρτο Μοντερόλα.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Τυφώνας Kalmaegi είχε σαρώσει την επαρχία Σεμπού, προκαλώντας πλημμύρες, παρασύροντας αυτοκίνητα, παράγκες και κοντέινερ. Ήταν ο φονικότερος τυφώνας του 2025, με τουλάχιστον 204 νεκρούς και 109 αγνοούμενους, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της κυβέρνησης και τη βάση δεδομένων EM-DAT.

Καθώς κινούνταν προς το Βιετνάμ την Παρασκευή, προκάλεσε τον θάνατο ακόμη πέντε ανθρώπων.

Το Σάββατο, η αξιωματούχος διάσωσης Μίρα Ντέιβεν δήλωσε ότι η προσέγγιση του Fung-wong ανάγκασε τις αρχές να διακόψουν προσωρινά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην επαρχία που είχε πληγεί περισσότερο από τον Kalmaegi — εκεί όπου σημειώθηκε σχεδόν το 70% των θανάτων.

«Δεχθήκαμε εντολή να σταματήσουμε προσωρινά την αναζήτηση στις 3 το απόγευμα», ανέφερε. «Δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο τους διασώστες μας. Δεν θέλουμε να έχουμε νέες απώλειες».

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο αριθμός των αγνοουμένων (57 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία) αναμένεται να αυξηθεί, καθώς «υπάρχουν ακόμη περιοχές απροσπέλαστες λόγω κατολισθήσεων και φερτών υλικών».

Πιο βόρεια, οι τοπικές αρχές στις περιοχές που αναμένεται να πλήξει ο Fung-wong επικεντρώνονται στην πρόληψη νέων απωλειών. «Ελπίζουμε να μην υπάρξουν θύματα», είπε ο Μοντερόλα. «Οι Φιλιππίνες έχουν ήδη βιώσει πολλές καταστροφές».