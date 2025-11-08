Σε συναγερμό οι Φιλιππίνες: Ο «Καλμάγκι» έφυγε, νέος υπερτυφώνας προ των πυλών

Enikos Newsroom

διεθνή

Φιλιππίνες τυφώνας

Οι αρχές στις Φιλιππίνες προχώρησαν σε αναστολή σήμερα Σάββατο (8/11) των επιχειρήσεων αναζήτησης θυμάτων του προηγούμενου τυφώνα Καλμάγκι και ξεκίνησαν προληπτικές εκκενώσεις, καθώς ο νέος τυφώνας Fung-wong ή Uwan πλησιάζει απειλητικά τη χώρα, λίγες μόλις ημέρες αφότου η προηγούμενη καταστροφική καταιγίδα προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 204 ανθρώπων.

Ο Fung-wong, που αναμένεται να ενισχυθεί σε «υπερτυφώνα» πριν πλήξει τη στεριά, έχει τεράστια έκταση, με ακτίνα που «μπορεί να καλύψει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα», ανέφερε κυβερνητικός μετεωρολόγος.

«Εκτός από τους ισχυρούς ανέμους, αναμένουμε και πολύ έντονες βροχοπτώσεις, ύψους έως και 200 χιλιοστών ή και περισσότερο, που μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες πλημμύρες, όχι μόνο σε πεδινές περιοχές», εκτίμησε ο μετεωρολόγος Μπένισον Εσταρέχα σε συνέντευξη Τύπου. «Είναι επίσης πιθανό να υπερχειλίσουν τα μεγάλα ποτάμια της χώρας», πρόσθεσε.

Στις 11 το πρωί (03:00 GMT), ο τυφώνας κινείτο δυτικά προς το νησί Λουζόν, το μεγαλύτερο των Φιλιππίνων, με ανέμους 140 χλμ./ώρα και ριπές που έφταναν τα 170 χλμ./ώρα.

Στην παραλιακή επαρχία Αουρόρα, όπου ο Fung-wong αναμένεται να πλήξει τη στεριά το βράδυ της Κυριακής ή τα ξημερώματα της Δευτέρας, διασώστες πηγαίνουν πόρτα-πόρτα προτρέποντας τους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία.

«Εκκενώνουμε προληπτικά τις περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες», δήλωσε ο διασώστης Έλσον Εγκάργκε στο AFP.

Πιο νότια, στο μικρό νησί Καταντουάνες, που σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία μπορεί να δεχθεί «άμεσο πλήγμα», οι κάτοικοι δένουν τις στέγες των σπιτιών τους με σκοινιά και τις στερεώνουν στο έδαφος. «Ακολουθούμε την παραδοσιακή μας τακτική — δένουμε τις στέγες με χοντρά σκοινιά για να μην τις παρασύρει ο άνεμος», είπε ο διασώστης Ρομπέρτο Μοντερόλα.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Τυφώνας Kalmaegi είχε σαρώσει την επαρχία Σεμπού, προκαλώντας πλημμύρες, παρασύροντας αυτοκίνητα, παράγκες και κοντέινερ.  Ήταν ο φονικότερος τυφώνας του 2025, με τουλάχιστον 204 νεκρούς και 109 αγνοούμενους, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της κυβέρνησης και τη βάση δεδομένων EM-DAT.

Φιλιππίνες τυφώνας
(AP Photo/Jacqueline Hernandez)

Καθώς κινούνταν προς το Βιετνάμ την Παρασκευή, προκάλεσε τον θάνατο ακόμη πέντε ανθρώπων.

Το Σάββατο, η αξιωματούχος διάσωσης Μίρα Ντέιβεν δήλωσε ότι η προσέγγιση του Fung-wong ανάγκασε τις αρχές να διακόψουν προσωρινά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην επαρχία που είχε πληγεί περισσότερο από τον Kalmaegi — εκεί όπου σημειώθηκε σχεδόν το 70% των θανάτων.

«Δεχθήκαμε εντολή να σταματήσουμε προσωρινά την αναζήτηση στις 3 το απόγευμα», ανέφερε.  «Δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο τους διασώστες μας. Δεν θέλουμε να έχουμε νέες απώλειες».

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο αριθμός των αγνοουμένων (57 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία) αναμένεται να αυξηθεί, καθώς «υπάρχουν ακόμη περιοχές απροσπέλαστες λόγω κατολισθήσεων και φερτών υλικών».

Πιο βόρεια, οι τοπικές αρχές στις περιοχές που αναμένεται να πλήξει ο Fung-wong επικεντρώνονται στην πρόληψη νέων απωλειών.  «Ελπίζουμε να μην υπάρξουν θύματα», είπε ο Μοντερόλα. «Οι Φιλιππίνες έχουν ήδη βιώσει πολλές καταστροφές».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο Άντονι Χόπκινς προκαλεί με τις δηλώσεις του: «Η σύζυγός μου νομίζει ότι έχω αυτισμό – Όλα είναι ανοησίες»

Αποτοξίνωση στο συκώτι: 5 superfoods για να ενισχύσετε τη λειτουργία του

ΟΠΕΚΑ: Πότε θα καταβληθούν επίδομα παιδιού και Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 

Φοιτητές: Έως την Τετάρτη οι αιτήσεις για τη β’ φάση των μετεγγραφών – Όλες οι λεπτομέρειες

Η Apple σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει προσαρμοσμένη έκδοση του Google Gemini για το Apple Intelligence

Τεστ προσωπικότητας: Η εικόνα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε περιπετειώδεις, άνετοι ή ισορροπημένοι
περισσότερα
14:07 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Κρις Ράιτ: Θα προμηθεύσουμε προσιτό, αξιόπιστο και ασφαλές αμερικανικό LNG στους συμμάχους μας

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικροτούν την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ο...
11:17 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Πλημμύρες στη Σικελία: Χείμαρροι παρέσυραν αμάξια – Δείτε βίντεο

Σαρωτικές καταιγίδες έχουν προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες και έχουν μετατρέψει ένα ιταλικό τουρ...
09:27 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Η 32χρονη καθαρίστρια δέχθηκε θανάσιμο πυροβολισμό στο κεφάλι, όταν πήγε σε λάθος σπίτι, μαζί ...
08:54 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Ισραήλ: «Δημόσιο κόλπο» το ένταλμα σύλληψης από την Τουρκία κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου για γενοκτονία

Η Τουρκία έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για φερόμενη γενοκτονία εναντίον του Ισραηλινού πρωθ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα