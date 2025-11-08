Οι ρωσικές δυνάμεις είναι έτοιμες να καταλάβουν το Ποκρόφσκ

Enikos Newsroom

διεθνή

Οι ρωσικές δυνάμεις είναι έτοιμες να καταλάβουν το Ποκρόφσκ

Οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να βρίσκονται στα πρόθυρα της τελικής κατάληψης της πόλης Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, μιας συμβολικής νίκης που ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επιδιώκει εδώ και 21 μήνες με ολοένα και βαρύτερο κόστος.

Οι μάχες μέσα στην πόλη έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, αφότου ρωσικά στρατεύματα διείσδυσαν με επιτυχία σε αυτήν. Η πτώση του Ποκρόφσκ -η στρατηγική αξία του οποίου έχει ήδη μειωθεί σημαντικά, αλλά παρόλα αυτά θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη νίκη για τη Μόσχα από το 2023- φαίνεται τώρα σχεδόν αναπόφευκτη, σύμφωνα με όσους βρίσκονται επί τόπου.

Ενώ το Κίεβο αρνήθηκε τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι οι ουκρανικές δυνάμεις στο Ποκρόφσκ έχουν ήδη περικυκλωθεί, λέγοντας την Τετάρτη ότι οι ενεργές επιχειρήσεις που σταματούν τη ρωσική προέλαση συνεχίζονται, οι Ουκρανοί στρατιώτες στο έδαφος περιέγραψαν μια ολοένα και πιο ζοφερή πραγματικότητα.

«Η κατάσταση είναι δύσκολη, με κάθε είδους μάχες σε εξέλιξη, ανταλλαγή πυροβολισμών σε αστικές περιοχές και βομβαρδισμούς με κάθε είδους όπλα», δήλωσε στο CNN ένας διοικητής τάγματος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας.

«Είμαστε σχεδόν περικυκλωμένοι, αλλά το έχουμε συνηθίσει», είπε. Ένας άλλος στρατιώτης, ο οποίος επίσης ζήτησε να μην αποκαλυφθεί το όνομά του για λόγους ασφαλείας, δήλωσε στο CNN ότι ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να προχωρά με μεγάλο αριθμό ανδρών.

«Η ένταση των κινήσεών τους είναι τόσο μεγάλη που (Ουκρανοί) χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών απλά δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τον ρυθμό. Οι Ρώσοι συχνά κινούνται σε ομάδες των τριών, υπολογίζοντας στο γεγονός ότι δύο θα καταστραφούν, αλλά ένα θα φτάσει στην πόλη και θα αποκτήσει προγεφύρωμα εκεί. Περίπου εκατό τέτοιες ομάδες μπορούν να περάσουν μέσα σε μια μέρα», δήλωσε στο CNN ένας στρατιώτης από την ουκρανική μονάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών Peaky Blinders.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο Άντονι Χόπκινς προκαλεί με τις δηλώσεις του: «Η σύζυγός μου νομίζει ότι έχω αυτισμό – Όλα είναι ανοησίες»

Αποτοξίνωση στο συκώτι: 5 superfoods για να ενισχύσετε τη λειτουργία του

ΟΠΕΚΑ: Πότε θα καταβληθούν επίδομα παιδιού και Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 

Φοιτητές: Έως την Τετάρτη οι αιτήσεις για τη β’ φάση των μετεγγραφών – Όλες οι λεπτομέρειες

Η Apple σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει προσαρμοσμένη έκδοση του Google Gemini για το Apple Intelligence

Τεστ προσωπικότητας: Η εικόνα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε περιπετειώδεις, άνετοι ή ισορροπημένοι
περισσότερα
15:11 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Σε συναγερμό οι Φιλιππίνες: Ο «Καλμάγκι» έφυγε, νέος υπερτυφώνας προ των πυλών

Οι αρχές στις Φιλιππίνες προχώρησαν σε αναστολή σήμερα Σάββατο (8/11) των επιχειρήσεων αναζήτη...
14:07 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Κρις Ράιτ: Θα προμηθεύσουμε προσιτό, αξιόπιστο και ασφαλές αμερικανικό LNG στους συμμάχους μας

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικροτούν την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ο...
11:17 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Πλημμύρες στη Σικελία: Χείμαρροι παρέσυραν αμάξια – Δείτε βίντεο

Σαρωτικές καταιγίδες έχουν προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες και έχουν μετατρέψει ένα ιταλικό τουρ...
09:27 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Η 32χρονη καθαρίστρια δέχθηκε θανάσιμο πυροβολισμό στο κεφάλι, όταν πήγε σε λάθος σπίτι, μαζί ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα