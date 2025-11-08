Οι ρωσικές δυνάμεις είναι έτοιμες να καταλάβουν το Ποκρόφσκ

Οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να βρίσκονται στα πρόθυρα της τελικής κατάληψης της πόλης Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, μιας συμβολικής νίκης που ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επιδιώκει εδώ και 21 μήνες με ολοένα και βαρύτερο κόστος.

Οι μάχες μέσα στην πόλη έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, αφότου ρωσικά στρατεύματα διείσδυσαν με επιτυχία σε αυτήν. Η πτώση του Ποκρόφσκ -η στρατηγική αξία του οποίου έχει ήδη μειωθεί σημαντικά, αλλά παρόλα αυτά θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη νίκη για τη Μόσχα από το 2023- φαίνεται τώρα σχεδόν αναπόφευκτη, σύμφωνα με όσους βρίσκονται επί τόπου.

Ενώ το Κίεβο αρνήθηκε τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι οι ουκρανικές δυνάμεις στο Ποκρόφσκ έχουν ήδη περικυκλωθεί, λέγοντας την Τετάρτη ότι οι ενεργές επιχειρήσεις που σταματούν τη ρωσική προέλαση συνεχίζονται, οι Ουκρανοί στρατιώτες στο έδαφος περιέγραψαν μια ολοένα και πιο ζοφερή πραγματικότητα.

«Η κατάσταση είναι δύσκολη, με κάθε είδους μάχες σε εξέλιξη, ανταλλαγή πυροβολισμών σε αστικές περιοχές και βομβαρδισμούς με κάθε είδους όπλα», δήλωσε στο CNN ένας διοικητής τάγματος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας.

«Είμαστε σχεδόν περικυκλωμένοι, αλλά το έχουμε συνηθίσει», είπε. Ένας άλλος στρατιώτης, ο οποίος επίσης ζήτησε να μην αποκαλυφθεί το όνομά του για λόγους ασφαλείας, δήλωσε στο CNN ότι ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να προχωρά με μεγάλο αριθμό ανδρών.

«Η ένταση των κινήσεών τους είναι τόσο μεγάλη που (Ουκρανοί) χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών απλά δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τον ρυθμό. Οι Ρώσοι συχνά κινούνται σε ομάδες των τριών, υπολογίζοντας στο γεγονός ότι δύο θα καταστραφούν, αλλά ένα θα φτάσει στην πόλη και θα αποκτήσει προγεφύρωμα εκεί. Περίπου εκατό τέτοιες ομάδες μπορούν να περάσουν μέσα σε μια μέρα», δήλωσε στο CNN ένας στρατιώτης από την ουκρανική μονάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών Peaky Blinders.