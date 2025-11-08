Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Τον επηρεάζουν τα σχόλια για την εμφάνισή του – Είναι ευαίσθητος άνθρωπος»

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιώργος Λιάγκας Μαρία Αντωνά

Η Μαρία Αντωνά παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του «Χαμογέλα και πάλι» και μίλησε για το χθεσινό ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα στην εκπομπή του σχετικά με ένα άρθρο που αφορούσε τα κιλά του.

«Εννοείται ότι τον επηρεάζουν, ειδικά όταν έχουν κάνει με την εμφάνιση ενός ανθρώπου. Και στον πιο όμορφο να πας, κάτι που μπορεί να πεις και να μην είναι ωραίο και κομψό μπορεί να τον επηρεάσει. Δεν καταλαβαίνω τη ψυχοσύνθεση που μπορεί να βρίσκεται ένας άνθρωπος για να σχολιάσει απροκάλυπτα την εξωτερική σου εμφάνιση. Είσαι αφεντικό του εαυτού σου. Δεν μπορεί να αποφασίζει ένας άλλος το τι θα κάνεις και πως θα είσαι» δήλωσε η Μαρία Αντωνά.

«Δεν είναι ωραίο να γίνεται. Είναι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Δεν έχει να κάνει με θέμα παρεξήγησης, πουλάει αρκετά σε τίτλους και σε σχόλια, οπότε θεωρώ ότι γι’ αυτό γίνεται στόχος και θέμα συζήτησης, επειδή είναι καυστικός ο λόγος του. Καθετί που λέει, το εννοεί και το έχει στην καρδιά του. Είναι αυτό που θα συζητήσει στις παρέες του με τους φίλους του» πρόσθεσε.

 

