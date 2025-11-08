Παλλήνη: Γκαζάκι έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας

Καμένο γκαζάκι εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου 8/11/2025 έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας στην Παλλήνη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σήμερα νωρίς το πρωί ειδοποιήθηκε η αστυνομία από γείτονες για καμένο γκαζάκι μπροστά στην είσοδο των γραφείων ιστοσελίδας στην Παλλήνη, που ανήκει στην Ομάδα Αλήθειας.

Σημειώνεται πως το σημείο όπου εντοπίστηκε το γκαζάκι, βρίσκεται σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από παιδικό σταθμό.

Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε περισυλλογή στοιχείων και λήψη καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες. Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.

 

 

 

 

 

 

