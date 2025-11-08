Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων στην αεροπορική βάση Δεκέλειας

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων στην αεροπορική βάση Δεκέλειας

Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας, στο Τατόι, πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου, παρουσία του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτέραρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Η επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ανώτατοι αξιωματικοί, αντιπροσωπείες αξιωματικών και υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και εκπρόσωποι Ενώσεων Αποστράτων και Πεσόντων Αεροπόρων.

