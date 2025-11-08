Καταυλισμοί Ρομά: Σε εφαρμογή το σχέδιο 24ωρης αστυνόμευσης – Τι προβλέπει

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καταυλισμοί Ρομά: Σε εφαρμογή το σχέδιο 24ωρης αστυνόμευσης – Τι προβλέπει

Από 25 περιοχές και 152 σημεία της Περιφέρειας ξεκινά η εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης σε καταυλισμούς Ρομά, το οποίο θα επεκταθεί στην Αττική από τις 15 Νοεμβρίου.

Το νέο αυτό σχέδιο θα υλοποιηθεί από τη νέα Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, που θα έχει 24ωρη ένστολη παρουσία και θα πραγματοποιεί ελέγχους σε σπίτια μέσω στοχευμένων επιχειρήσεων. Στη δράση θα συμμετέχουν 473 αστυνομικοί, οι οποίοι υπάγονται στο αποκαλούμενο «ελληνικό FBI».

Για το θέμα μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας σε κανένα σημείο της Ελλάδας». Όπως τόνισε, «στόχος μας είναι να προλάβουμε και να ελέγξουμε την παραβατικότητα, χωρίς να ανεχόμαστε “ειδικές ζώνες” που βρίσκονται πέραν του νόμου, αλλά και χωρίς να στιγματίζουμε ευαίσθητους και ευάλωτους πληθυσμούς».

Ο υπουργός εξήγησε ότι οι Ομάδες αυτές θα αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, ενώ θα πλαισιώνονται από “διαμεσολαβητές” που προέρχονται από τις ίδιες τις κοινότητες των Ρομά. Οι διαμεσολαβητές θα λειτουργούν ως σύνδεσμοι της Αστυνομίας με την πλειοψηφία των Ρομά, που –όπως ανέφερε– «επιθυμούν ασφάλεια και ευημερία στις κοινότητές τους».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ακόμη ότι «η ισονομία, αλλά και η πρόληψη, με σκοπό την προστασία και τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης, ισχύουν για όλους, είτε ζουν στην Κρήτη είτε στην Αθήνα», προσθέτοντας πως «δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας ή ανοχής σε κανένα σημείο της ελληνικής επικράτειας». Όπως είπε, «νησίδες όπου κάποιοι δρουν ανενόχλητοι και όπου οι πολλοί αισθάνονται απροστάτευτοι», δεν έχουν θέση στη σύγχρονη κοινωνία, τονίζοντας ότι στρατηγική της κυβέρνησης είναι πάντα η πρόληψη, σε συνεργασία με όλες τις κοινωνικές δυνάμεις που επιζητούν μια ήσυχη και ασφαλή ζωή.

Το σχέδιο αστυνόμευσης στους οικισμούς με υψηλή παραβατικότητα βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: Πρόληψη, Συνεργασία και Διαμεσολάβηση.

Στόχος είναι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και η εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης στις περιοχές αυτές, όπου καταγράφεται υψηλή παραβατικότητα.

