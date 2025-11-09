Αποκαλύψεις για τη φρικτή κακοποίηση γυναίκας από «φίλους» της – Το σπίτι των βασανιστηρίων και το «κρεβάτι με τα καρφιά»

Ο Maynard Lefevers, ένας από τους πέντε φερόμενους ως δράστες που κατηγορούνται για τον βασανισμό μιας μισόγυμνης γυναίκας στην αυλή ενός σπιτιού στο Όστιν του Τέξας, ήταν κάποτε παρανοϊκά αφοσιωμένος στη δημιουργία ενός “κρεβατιού με καρφιά” για τον εαυτό του, όπως αποκάλυψε η γιαγιά του στην εφημερίδα The Post.

Ο Lefevers, 21 ετών, μάζευε πινέζες για να φτιάξει ένα κρεβάτι με μυτερές άκρες, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά σε ταχυδακτυλουργικά κόλπα, αποκάλυψε η γιαγιά του, Frankie Lefevers, 64 ετών.

«Όταν μιλούσαμε, το μόνο πράγμα που μου ζήτησε ποτέ ήταν πινέζες για ένα κρεβάτι με καρφιά που θα έφτιαχνε μόνος του, κάτι που βρήκα περίεργο», είπε η 64χρονη. Η γιαγιά είχε απομακρυνθεί από την οικογένειά της για αρκετά χρόνια και έμαθε από τα ΜΜΕ ότι ο Maynard κατηγορείται για αυτές τις αποτρόπαιες πράξεις. «Ω, Θεέ μου!», αναφώνησε η Frankie Lefevers το Σάββατο. «Δεν θα περίμενα ποτέ κάτι τέτοιο για τον Maynard».

Η Frankie Lefevers επέμεινε ότι ο εγγονός της ήταν ένα καλό παιδί, αλλά ο πατέρας του, δηλαδή ο γιος της, δεν είναι.

«Ο Maynard ήταν ένα πραγματικά καλό αγόρι, αλλά ο πατέρας του δεν ήταν καλός ως πρότυπο. Μετακόμισε με τη φίλη του και απλώς τον παράτησε», είπε η Lefevers, προσθέτοντας ότι ο γιος της, ήταν στη φυλακή όταν γεννήθηκε ο Maynard και εγκατέλειψε τη μητέρα του όταν το αγόρι ήταν περίπου 12 ετών.

Ο Frank Lefevers δεν ήταν διαθέσιμος για σχολιασμό, σύμφωνα με την εφημερίδα. Ο Maynard μίλησε τελευταία φορά με τη γιαγιά του περίπου πριν από δύο χρόνια.

«Την τελευταία φορά που συνάντησα τον Maynard ήταν στο Lowe’s πριν από δύο Χριστούγεννα και του έδωσα χρήματα. Μόνο $20», είπε. «Δεν εργαζόταν. Κυρίως τσακωνόταν με τη μητέρα του, με την οποία δεν έχω πλέον επαφή», είπε. «Παρά τις δυσκολίες που είχε, δεν θα περίμενα ποτέ κάτι τέτοιο από τον Maynard», είπε.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Ο Maynard ήταν ένας από τους πέντε ανθρώπους που συνελήφθησαν στις 30 Οκτωβρίου από αστυνομικούς του Όστιν έξω από το σπίτι όπου μια τραυματισμένη γυναίκα, αγνώστων στοιχείων, φέρεται να ήταν δεμένη με χειροπέδες σε μια βάση για σάκο του μποξ.

Το θύμα, το οποίο βρέθηκε γυμνό από τη μέση και κάτω, δήλωσε ότι την κρατούσαν στην πίσω αυλή για εβδομάδες και φυλακισμένη στο σπίτι για μήνες.

Είπε στους αστυνομικούς ότι κάποτε ήταν συχνή επισκέπτης και φίλη της Michelle Garcia, 51 ετών, και δήλωσε ότι «κάποια στιγμή [η παρέα] αποφάσισε ότι δεν τους άρεσε πλέον», και αντ’ αυτού την βασάνιζαν, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Η παρέα φέρεται να τάιζε την αλυσοδεμένη γυναίκα, η οποία είχε ψυχολογικά προβλήματα, ένα γεύμα την ημέρα και την πυροβολούσαν με αεροβόλα όπλα όποτε ήθελαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Δεν έχει γίνει ακόμα σαφές ακριβώς για πόσο καιρό ήταν αιχμάλωτη.

Η Michelle Garcia, 51 ετών, ο Juan Pablo Castro, 30 ετών, η Crystal Garcia, 21 ετών, η Mache Carney, 32 ετών, και ο Maynard Lefevers συνελήφθησαν και παραμένουν στη φυλακή της Κομητείας Travis.

Η Carney και η Michelle Garcia θα εμφανιστούν στο δικαστήριο στις 18 και 21 Νοεμβρίου, ενώ η Crystal Garcia, ο Castro και ο Lefevers στις 15 Δεκεμβρίου. Η κ. Lefevers είπε ότι σκοπεύει να ταξιδέψει στο Όστιν για να δει τον Maynard στη δίκη.