Τζόυς Ευείδη: Η Κατερίνα Γιουλάκη μου είχε εκμυστηρευτεί ότι δεν είχε λουστεί ποτέ μόνη της, κάθε πρωί πήγαινε στο κομμωτήριο

«Η Κατερίνα Γιουλάκη είχε έναν μαγικό τρόπο να κινεί τα χέρια της. Μου είχε εκμυστηρευτεί ότι δεν είχε λουστεί ποτέ μόνη της, κάθε πρωί πήγαινε στο κομμωτήριο. Είχα μαγευτεί» δήλωσε η Τζόυς Ευείδη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο της Σταυρούλας στο «Καφέ της Χαράς» και τις τηλεοπτικές προτάσεις που δεν έρχονται τόσο συχνά.

«Ο ρόλος της Σταυρούλας στο Καφέ της Χαράς επρόκειτο να είναι πιο δραματικός, μιας κακοποιημένης γυναίκας που έτρωγε ξύλο από τον Φατσέα» αποκάλυψεη η Τζόυς Ευείδη και πρόσθεσε:

«Όσοι δεν με γνωρίζουν, δεν μου δίνουν δραματικούς ρόλους. Μετά την «Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα» που τελείωσε άδοξα, δεν είχα άλλη τηλεοπτική πρόταση. Θα ήθελα πολύ να συμμετέχω στα Φαντάσματα. Οι γονείς μου μού έδωσαν το όνομα Τζόυς λόγω του θαυμασμού τους για μια δημοσιογράφο στο Καναδά».