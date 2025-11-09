Τζόυς Ευείδη: Η Κατερίνα Γιουλάκη μου είχε εκμυστηρευτεί ότι δεν είχε λουστεί ποτέ μόνη της, κάθε πρωί πήγαινε στο κομμωτήριο

Enikos Newsroom

lifestyle

Κατερίνα Γιουλάκη
Φωτογραφία: INTIME

«Η Κατερίνα Γιουλάκη είχε έναν μαγικό τρόπο να κινεί τα χέρια της. Μου είχε εκμυστηρευτεί ότι δεν είχε λουστεί ποτέ μόνη της, κάθε πρωί πήγαινε στο κομμωτήριο. Είχα μαγευτεί» δήλωσε η Τζόυς Ευείδη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο της Σταυρούλας στο «Καφέ της Χαράς» και τις τηλεοπτικές προτάσεις που δεν έρχονται τόσο συχνά.

«Ο ρόλος της Σταυρούλας στο Καφέ της Χαράς επρόκειτο να είναι πιο δραματικός, μιας κακοποιημένης γυναίκας που έτρωγε ξύλο από τον Φατσέα» αποκάλυψεη η Τζόυς Ευείδη και πρόσθεσε:

«Όσοι δεν με γνωρίζουν, δεν μου δίνουν δραματικούς ρόλους. Μετά την «Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα» που τελείωσε άδοξα, δεν είχα άλλη τηλεοπτική πρόταση. Θα ήθελα πολύ να συμμετέχω στα Φαντάσματα. Οι γονείς μου μού έδωσαν το όνομα Τζόυς λόγω του θαυμασμού τους για μια δημοσιογράφο στο Καναδά».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σπλαχνικό λίπος: Το μυστικό που πρέπει να γνωρίζετε για να το μειώσετε;

Ποια συμπεριφορά απέναντι στους συνανθρώπους μας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια κατά 20%, σύμφωνα με μελέτη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα ρεκόρ του 2025 – Σε ιστορικό υψηλό η συμμετοχή των ξένων στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς

ΔΥΠΑ: Πρεμιέρα αύριο για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης στον εμβολιασμό δενδρωδών καλλιεργειών

Τεστ προσωπικότητας: Αυτό που βλέπετε πρώτα στην εικόνα αποκαλύπτει αν είστε ένα ανοιχτό βιβλίο ή ένα μυστήριο

Τι σημαίνει η φράση «εις αιωνίους μονάς απεδήμησεν» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:12 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Δημήτρης Σκαρμούτσος: Έπιασα πάτο – Έχασα φίλους, σπίτια, οικογένεια, τα πάντα

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μίλησε στο «Χαμογέλα και πάλι» και στον Κωνσταντίνο Βασάλο. «Είμαστε με...
09:42 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Στα «κόκκινα» η Ελένη Ράντου με το μποτιλιάρισμα: «Σε αυτή την πόλη θέλεις zanax για να φτάσεις στη δουλειά σου»

Με μεγάλη ταλαιπωρία βρίσκονται αντιμέτωποι οι οδηγοί στην Αθήνα χθες και σήμερα, λόγω των κυκ...
04:00 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Μελίνα Μακρή: «Στην αρχή αγχώθηκα, όταν πέρασαν δυο χρόνια και δεν μου έλεγε “μαμά”»

Την καλή της φίλη και συνάδελφο Μελίνα Μακρή υποδέχθηκε η Κατερίνα Στικούδη στο νέο επεισόδιο ...
01:45 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Σίσσυ Χρηστίδου: Η φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για την ονομαστική του εορτή

Ξεχωριστό ήταν το Σάββατο 8 Νοεμβρίου για τη Σίσσυ Χρηστίδου, καθώς ο μικρότερος γιος της, Μιχ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα