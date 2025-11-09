Άρτα: Οδηγούσε μεθυσμένος στην Ιόνια Οδό και συνελήφθη – Του είχαν πάρει το δίπλωμα για τον ίδιο λόγο τον Ιούνιο

Συνελήφθη στην Ιόνια Οδό άνδρας που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για το ίδιο αδίκημα πριν από μερικούς μήνες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. ο οδηγός, που συνελήφθη σήμερα, (9-11-2025) μετά τα μεσάνυχτα, επί της Ιόνιας Οδού σε περιοχή της Άρτας από αστυνομικούς του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων Αντιρρίου – Ιωαννίνω, κατηγορείται για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σε τροχονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε και κατά το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Ακόμα, από τον περαιτέρω έλεγχο, προέκυψε ότι για την ίδια παράβαση του είχε αφαιρεθεί στις 7 Ιουνίου του 2025 η άδεια ικανότητας οδήγησης από το Τμήμα Τροχαίας Άρτας, για χρονικό διάστημα 180 ημερών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.