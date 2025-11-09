Έρευνα για βίντεο που δείχνει ιδιοκτήτη μπαρ να ουρεί στο πρόσωπο κοιμισμένου φοιτητή – «Ήταν απλώς ένα αστείο»

Enikos Newsroom

διεθνή

μπαρ
Φωτογραφία: Unsplash.com

Ο ιδιοκτήτης ενός μπαρ στη Γάνδη του Βελγίου καταγράφηκε σε βίντεο τη στιγμή που ουρούσε στο πρόσωπο ενός κοιμισμένου νεαρού άνδρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Het Laatste Nieuws την Παρασκευή. Ο άνδρας χαρακτήρισε το περιστατικό ως «αστείο», ωστόσο αυτό στάθηκε αφορμή για την έναρξη αστυνομικής έρευνας.

Το βίντεο, το οποίο περιήλθε στην κατοχή της βελγικής εφημερίδας το προηγούμενο βράδυ, φέρεται να έχει τραβηχτεί πριν από μερικές εβδομάδες. Σε αυτό διακρίνεται ο ιδιοκτήτης του μπαρ να κατεβάζει το παντελόνι του, να εκθέτει τα γεννητικά του όργανα και να ουρεί στο πρόσωπο ενός 22χρονου φοιτητή που κοιμόταν, ενώ γελάει.

«Το θύμα είναι φίλος μου», δήλωσε ο διευθυντής του μπαρ στην εφημερίδα. «Είμαστε μια παρέα φίλων από την ποδοσφαιρική ομάδα και συνηθίζουμε να κάνουμε φάρσες ο ένας στον άλλον», πρόσθεσε, προτού παραδεχτεί: «Αυτή τη φορά το παρακάναμε λίγο».

Ο ίδιος επέμεινε ότι «ήταν απλώς ένα αστείο». «Δεν είναι καθόλου θυμωμένος μαζί μου», συνέχισε. «Συνεχίζουμε να βλεπόμαστε — μάλιστα, δειπνήσαμε πρόσφατα μαζί. Μόλις μιλήσαμε και στο τηλέφωνο». Ο ιδιοκτήτης διευκρίνισε, τέλος, ότι ο φοιτητής έχει ήδη ανακριθεί από την αστυνομία και ότι το βίντεο «δεν προοριζόταν να δημοσιοποιηθεί».

Τι ισχυρίζεται ο 22χρονος φοιτητής

Ο ίδιος ο 22χρονος φοιτητής επιβεβαίωσε στη Het Laatste Nieuws πως δεν κρατά καμία κακία.

«Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Ταξιδεύουμε ακόμη και μαζί και παρακολουθούμε ποδοσφαιρικούς αγώνες», είπε. «Είχα πιει πράγματι ένα ποτό εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν ήμουν εντελώς μεθυσμένος. Ήμουν κυρίως πολύ κουρασμένος, γι’ αυτό και ήμουν ξαπλωμένος σε εκείνα τα σκαμπό του μπαρ», εξήγησε.

Ο φοιτητής τόνισε ότι «δεν ήταν θυμωμένος εκείνη τη στιγμή» και πρόσθεσε: «Εξακολουθώ να τον υποστηρίζω. Θα ήμουν πραγματικά απογοητευμένος αν το μπαρ έπρεπε να κλείσει. Ήταν απλώς ένα αστείο».

