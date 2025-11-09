Νέες συλλήψεις για πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους – Έφοδοι της ΕΛ.ΑΣ. σε νυχτερινά μαγαζιά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ρυθμίσεις για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους

Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε καταστήματα για παράνομη χορήγηση αλκοόλ σε ανηλίκους, καθώς και για πώληση καπνικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθη το Σάββατο αργά το βράδυ ένας υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Ιωάννινα, καθώς διαπιστώθηκε, έπειτα από αιφνιδιαστικό έλεγχο, η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από τρεις ανηλίκους.  Από τη Δημοτική Αστυνομία βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους -3.000- ευρώ, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Στο επίκεντρο αστυνομικής δράσης που πραγματοποιήθηκε, το βράδυ του Σαββάτου στα Τρίκαλα και συνεχίστηκε έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και τις σχετικές παραβάσεις. Η Αστυνομία διενήργησε ελέγχους σε 35 άτομα και 9 καταστήματα και επιχειρήσεις και προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων και συγκεκριμένα δύο ανδρών και μίας γυναίκας.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα, συνελήφθη ως εργαζόμενη σε περίπτερο, για πώληση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικο, ο ένας άνδρας, ως υπάλληλος καταστήματος, για πώληση καπνικού προϊόντος σε ανήλικο και ο άλλος, ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος, καθόσον είχε επιτρέψει την είσοδο και παραμονή σε αυτό, σε ανήλικη.

Έλεγχοι και στη Θεσσαλονίκη

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, η οποία υλοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου έως και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (09-11-2025), στο Δήμο Καλαμαριάς, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 110 ανήλικοι.

Επιπλέον, ελέγχθησαν δέκα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παράβαση του Νόμου για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ και συνελήφθη 36χρονος ημεδαπός, ως υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς είχε διαθέσει προς πώληση προϊόντα καπνού σε τρεις ανήλικους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:52 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

