ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν

«Η απόσταση καθημερινά μεταξύ της πραγματικότητας και της επικοινωνιακής προπαγάνδας του κ. Μητσοτάκη μεγαλώνει και καθημερινά όλο και περισσότεροι το συνειδητοποιούν» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο κ. Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν… Το κυριακάτικο μήνυμά του δεν έχει:

Ούτε λέξη για την ακρίβεια!

Ούτε λέξη για την στεγαστική κρίση!

Ούτε λέξη για το μαύρο στα ΕΛΤΑ!

Ούτε λέξη για το συνέδριο της ΚΕΔΕ και την Αυτοδιοίκηση!

Πανηγυρίζει για την ενέργεια ενώ οι πολίτες πληρώνουν πανάκριβους λογαριασμούς! Τα δύο μεγάλα ζητήματα για τη χώρα στην ενέργεια είναι η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή φτώχεια και στα δύο αυτά ζητήματα ο κ. Μητσοτάκης κινείται σε λάθος κατεύθυνση.

Ομολογεί ότι, έξι χρόνια που κυβερνά, στην Κρήτη δεν έχει γίνει τίποτα, γι’ αυτό φτάσαμε ξανά σε τραγικά, εγκληματικά συμβάντα. Δεν βρήκε ούτε μια λέξη να αποδοκιμάσει τον Άδωνι Γεωργιάδη, που φανατικά, καθημερινά στα πάνελ υποστηρίζει την οπλοκατοχή.

Για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει να παρουσιάζεται ως μεταρρυθμιστής και εξυγιαντής, ενώ είναι επικεφαλής ενός κομματικού μηχανισμού που λαφυραγώγησε το κράτος και ξεζούμισε τις επιδοτήσεις.

Η απόσταση καθημερινά μεταξύ της πραγματικότητας και της επικοινωνιακής προπαγάνδας του κ. Μητσοτάκη μεγαλώνει και καθημερινά όλο και περισσότεροι το συνειδητοποιούν.

15:37 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

