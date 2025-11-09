Γερμανία: Εξοπλιστικά συστήματα άνω των 3 δισ. ευρώ αποφασίζει η Bundestag

Φωτογραφία: Reuters

Νέες αγορές οπλικών συστημάτων αξίας άνω των τριών δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση στη Γερμανία. Σύμφωνα με το Bloomberg, τα σχετικά – εμπιστευτικού χαρακτήρα – έγγραφα έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Bundestag, η οποία θα αποφασίσει την Τετάρτη σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών.

Σύμφωνα με την Handelsblatt, η οποία επικαλείται δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg, η γερμανική κυβέρνηση σκοπεύει να προμηθευτεί στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας άνω των τριών δισεκατομμυρίων ευρώ – συμπεριλαμβανομένων επιθετικών ελικοπτέρων από την Airbus και συστημάτων νυχτερινής όρασης από τις εταιείες Hensoldt και Theon International.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό κυβερνητικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στην Bundestag, πρόκειται για 20 επιθετικά ελικόπτερα από την Airbus, αξίας σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, 100.000 συσκευές νυχτερινής όρασης από την γερμανική Hensoldt και την ελληνική Theon International αξίας επίσης ενός δισεκατομμυρίου και επιπλέον πυραύλους εδάφους – αέρος IRIS-T SLM από την εταιρεία Diehl Γερμανίας, κόστους 1,2 δισεκατομμυρίων.

Τον περασμένο μήνα το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο ενέκρινε 18 αμυντικά προγράμματα συνολικής αξίας άνω των 14 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένεται να εγκριθούν και νέες συμβάσεις έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η Handelsblatt επισημαίνει ακόμη ότι το υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα πριν από την κοινοβουλευτική συνεδρίαση της Τετάρτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

18:43 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

