Καιρός: «Κύτταρα καταιγίδων ανοικτά του Ιονίου» – Ισχυρές βροχές τις επόμενες 40 ώρες, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες που αναμένεται να επηρεάσει την χώρα μας τις επόμενες 40 ώρες.

Ήδη, αυτή την ώρα παρατηρούνται πολλαπλά κύτταρα καταιγίδων ανοικτά του Ιονίου, που επηρεάζουν τον καιρό στην Ήπειρο και το Βόρειο Ιόνιο, όπως αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του.

Όπως επισημαίνει ο γνωστός μετεωρολόγος, τις επόμενες ώρες αναμένεται να δώσουν έντονες καταιγίδες στο σύνολο της δυτικής Ελλάδας.

Όπως προειδοποιούσε, εξάλλου, η ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στο Ιόνιο και από αργά το απόγευμα στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία την Δευτέρα

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τη Δευτέρα 10/11 αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τα νότια-νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα. Αιτία για αυτή την αλλαγή του καιρού είναι η κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Νότιας Ιταλίας προς την Βόρεια Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 10/11. Πιο αναλυτικά κατά τη διάρκεια της Δευτέρας (10/11) αναμένουμε:

– Βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο.

– Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα κυρίως της Ηπείρου, του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας, της Αν. Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι έντονες και θα συνοδεύονται από σημαντικά ύψη βροχής.

– Οι καταιγίδες κατά τόπους στο Ιόνιο, στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κ. και Αν. Μακεδονία, στη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στην Αν. Στερεά και στην Αττική θα είναι ισχυρές και είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

– Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index – RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το αναμενόμενο επεισόδιο βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 10/11 κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος αθροιστικός υετός 24ώρου για τη Δευτέρα 10/11.

«Νέος κύκλος ισχυρών καταιγίδων για 40ώρες…»

Σε ανάρτηση που έκανε νωρίτερα σήμερα ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για νέο κύκλο ισχυρών καταιγίδων, που θα διαρκέσει 40 ώρες.

«Αισιόδοξη ήταν η συγκομιδή βρόχινου νερού από το πρώτο Ιταλικό χαμηλό που μας επηρέασε τα τελευταία 24ώρα με τα βροχόμετρα να συγκεντρώνουν μέχρι και 100 τόνους νερού/στρέμμα στη δυτική Ελλάδα.

Ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό ξανά από την Ιταλία θα δώσει περισσότερα φαινόμενα από σήμερα το απόγευμα μέχρι την Τρίτη το μεσημέρι κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Συγκεκριμένα απο το απόγευμα της Κυριακής 9/11 και για 24 ώρες : Ιόνιο, Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής και βροχές με ραγδαιότητα (πολύ νερό σε λίγο χρόνο) με αποτέλεσμα να είναι υπαρκτός ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

Από τη Δευτέρα το βράδυ μέχρι την Τρίτη το απόγευμα βροχές και ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη θράκη και στην ανατολική νησιωτική χώρα και τα Δωδεκάνησα.

Τη Δευτέρα το μεσημέρι τοπικά έντονα φαινόμενα περιμένω και στην Αττική. Θα έχουν όμως μικρή διάρκεια αξιόλογη όμως ένταση.

Από την Τρίτη μπαίνουν βοριάδες όπου θα ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία, ενώ οι βροχές θα είναι περιορισμένες όλη την εβδομάδα».

Κολυδάς: Αξιόλογες βροχές το επόμενο διήμερο

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για «αξιόλογες βροχές το επόμενο διήμερο, ενώ από τα μέσα της εβδομάδος και μετά τα φαινόμενα υποχωρούν».

Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος, από την Τετάρτη αναμένεται μικρή και πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας.

🎯Ο ΚΑΙΡΟΣ Σ’ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ 🎹🎶

✅Αξιόλογες βροχές το επόμενο διήμερο, ενώ από τα μέσα της εβδομάδος και μετά τα φαινόμενα υποχωρούν.

@Starchannelnew1 @duthnac pic.twitter.com/cg0G0lLlkn — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 9, 2025

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Επικαιροποίησε η ΕΜΥ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για την κακοκαιρία. Παραμένει η πορτοκαλί προειδοποίηση.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 19 που εκδόθηκε την Παρασκευή (07-11-25) επικαιροποιήθηκε το πρωί της Κυριακής (9/11) σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Κυριακή (09-11-25) στο Ιόνιο και από αργά το απόγευμα στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

2. Αύριο Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από το απόγευμα στη Θράκη.

3. Την Τρίτη (11-11-25) μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα