Έγκλημα στο Αίγιο: «Σαν ζευγάρι ήξερα ότι ήταν αγαπημένοι, ήταν φιλήσυχος άνθρωπος ο σύντροφός της» λέει η αδελφή της 54χρονης – ΒΙΝΤΕΟ

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Συνεχίζονται οι έρευνες για τις ακριβείς λεπτομέρειες του διπλού εγκλήματος στο Αίγιο, στον Λόγγο Αιγιάλειας. Οι αρχές προσπαθούν να βρουν αδιάσειστες αποδείξεις για τον δράστη αλλά και πώς έγινε ακριβώς η δολοφονία, με θύματα μία μάνα με τον γιο της.

Στην εκπομπή Live News του Mega μίλησε η αδελφή της 54χρονης μητέρας, η οποία ζει σε άλλη περιοχή εκτός Αιγίου αλλά και Αθηνών. Η γυναίκα πάντως είχε καλή εικόνα για τον βασικό ύποπτο, τον Ιταλό σύντροφο της αδελφής της.

«Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχω ακούσει ότι με μαχαιριές, τους κατέσφαξαν, ότι πυροβόλησαν με αεροβόλο στο κεφάλι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.

Εγώ θα πάω στην αστυνομία, το πρώτο που θα κάνω είναι να πάω στην αστυνομία να δώσω την κατάθεσή μου.

Εγώ σαν ζευγάρι τους ήξερα ότι ήταν αγαπημένοι. Ε, όλα τα ζευγάρια έχουν προβλήματα, από κει και πέρα δεν ξέρω. Πρέπει να πάω να του μιλήσω κι εγώ η ίδια, δηλαδή κι εγώ θέλω να πάω να τον δω.

Δεν ήταν άνθρωπος τέτοιος, τουλάχιστον προς εμένα, και πώς τους έβλεπα, δεν ήταν άνθρωπος, ήταν ένας φιλήσυχος άνθρωπος.

Τώρα, από κει και πέρα, μέσα στο σπίτι τους, δεν ξέρω τι μπορεί να γινότανε.

Δηλαδή, και οι δύο, έλεος.