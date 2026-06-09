Συνελήφθη 74χρονος γιατρός στη Θεσσαλονίκη – 15χρονος κατήγγειλε ότι τον θώπευσε κατά τη διάρκεια εξέτασης

Ένας 74χρονος γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία 15χρονου ότι τον θώπευσε κατά τη διάρκεια εξέτασης σε διαγνωστικό κέντρο. Ο γιατρός κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου και παραμένει υπό κράτηση, αναμένοντας την απολογία του σε ανακριτή.

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Πηγή φωτογραφίας: freepik
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου, κατά τη διάρκεια εξέτασης.
  • Η καταγγελία ερευνήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης που πέρασαν χειροπέδες στον 74χρονο γιατρό. Ο ανήλικος εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου.
  • Ο 15χρονος κατέθεσε ότι υπέστη θωπείες σε απόκρυφη περιοχή. Ο 74χρονος κατηγορήθηκε για κατάχρηση ανηλίκου (άνω των 14 ετών) και παραμένει υπό κράτηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου, κατά τη διάρκεια εξέτασης.

Η καταγγελλόμενη πράξη φέρεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στην μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην Αστυνομία.

Η καταγγελία ερευνήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης που πέρασαν χειροπέδες στον 74χρονο γιατρό. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο ανήλικος εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου.

Κατά πληροφορίες, ο 15χρονος φαίνεται να κατέθεσε ότι υπέστη θωπείες σε απόκρυφη περιοχή.

Ο 74χρονος οδηγήθηκε στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης που τον απήγγειλε κατηγορία για κατάχρηση ανηλίκου (άνω των 14 ετών), πράξη που τελέστηκε από γιατρό. Τον παρέπεμψε να απολογηθεί σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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