Ομοφοβική επίθεση σε βάρος τριών ατόμων στο Πάρκο Ζαππείου – 3 συλλήψεις

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου 2026, τρεις ημεδαποί, (ηλικίας 16, 18 και 19 ετών), που απείλησαν και εξύβρισαν τρία άτομα λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού στο Πάρκο Ζαππείου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας για απειλή και εξύβριση κατά συναυτουργία, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού.

Όλα ξεκίνησαν έπειτα από τηλεφωνική καταγγελία για την εν λόγω επίθεση στην τηλεφωνική γραμμή «11414», η οποία λειτουργεί 24 ώρες, 7 ημέρες και διαχειρίζεται από εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας στο αντικείμενο της ρατσιστικής βίας.

Ύστερα από άμεση αξιολόγηση της καταγγελίας, ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. προσέγγισαν το Πάρκο Ζαππείου όπου εντόπισαν και ακινητοποίησαν τους 3 νέους, οι οποίοι λίγο νωρίτερα, μαζί με έτερους δράστες, είχαν εξυβρίσει και απειλήσει 3 άτομα, εντός του Πάρκου, με φράσεις και χειρονομίες που θίγουν το σεξουαλικό προσανατολισμό τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.