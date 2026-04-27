«Πυρετός» για τα γαλάζια και για τα πράσινα ψηφοδέλτια: Οι διαβουλεύσεις σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Πού αναμένονται οι σημαντικότερες «μονομαχίες»

Τις βασικές προϋποθέσεις, προκειμένου η κυβέρνηση να απεγκλωβιστεί από τη «μέγγενη» της υπόθεσης των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των «παρενεργειών» της, προσπαθούν να διαμορφώσουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Με τον χρόνο πλέον να μην είναι σύμμαχος του πρωθυπουργού, καθώς το επερχόμενο εκλογικό ορόσημο είναι επί θύραις, στην Ηρώδου Αττικού επιθυμούν να βάλουν τις βάσεις της πολιτικής ανάταξης, καθώς ο δημοσκοπικός αέρας, που χάρισαν στη Νέα Δημοκρατία οι διπλωματικές και στρατιωτικές πρωτοβουλίες στην αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, φαίνεται ότι έχει ήδη εξανεμιστεί. Σε ορισμένες μάλιστα από τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις η φθορά δείχνει να υπερακοντίζει τα προηγούμενα κέρδη. Ηδη, πάντως, τα πρώτα σημάδια της δρομολογούμενης κυβερνητικής αντεπίθεσης γίνονται ορατά.

Των ΣΠ. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ, Μ. ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ανήμερα της συζήτησης στη Βουλή για την άρση της ασυλίας των 13 «γαλάζιων» βουλευτών, τα ονόματα των οποίων εμπεριέχονται στις πρόσφατες δικογραφίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα γενναιόδωρο πακέτο οικονομικής στήριξης. Ο συμβολισμός μιας τέτοιας πρωτοβουλίας πρόδηλος: σε μια περίοδο, όπου οι οικονομίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και κατ’ επέκταση της Δύσης δοκιμάζονται από την επαπειλούμενη ύφεση των προηγούμενων μηνών, αλλά και τις δυσμενέστατες επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδεικνύει το γεγονός ότι η συνετή οικονομική διαχείριση παράγει πλεόνασμα, το οποίο μπορεί να ανακατευθυνθεί σε όλους όσοι το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Επίσης, πέραν των έκτακτων μέτρων –που είναι η απάντηση στα απόνερα της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή- η επιλογή της Ηρώδου Αττικού να ενισχύσει μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οι χαμηλόμισθοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι οικογένειες με παιδιά, οι ενοικιαστές, οι αγρότες και οι οφειλέτες, υπενθυμίζει την κυβερνητική στροφή σε μονιμότερες παρεμβάσεις ουσιαστικής ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος με ορίζοντα και την επερχόμενη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, την τελευταία πριν από τις εκλογές. Σε αυτό το πλαίσιο και πέραν της οικονομίας, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να βασίσει την εαρινή αντεπίθεσή του στο κεκτημένο της διπλωματικής και στρατιωτικής αναβάθμισης της χώρας και κατ’ επέκταση της πολιτικής σταθερότητας. Τα παραπάνω, όπως επισημαίνει ανώτερος κυβερνητικός παράγοντας, καθρεφτίζονται στα μηνύματα που εξέπεμψαν η έλευση του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, στη χώρα μας και η ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας που, ως γνωστόν, εμπεριέχει και ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής.

Το Συνέδριο

Ολα τα παραπάνω συμβαδίζουν με την επιτάχυνση της εκλογικής προετοιμασίας της Νέας Δημοκρατίας. Η εκκίνηση της μακράς, όπως προβλέπεται, προεκλογικής περιόδου αναμένεται να δοθεί στο τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το τριήμερο 15-17 Μαΐου, ωστόσο, ήδη επιτελείς του κυβερνώντος κόμματος, όπως ο εκτελών χρέη γραμματέα της Ν.Δ., Στέλιος Κονταδάκης, ο εξ απορρήτων του πρωθυπουργού, Θανάσης Νέζης, και ο γενικός διευθυντής της Ν.Δ., Γιάννης Σμυρλής, βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή και «ακτινογραφούν» τα «γαλάζια» ψηφοδέλτια, προκειμένου το κυβερνών κόμμα να είναι έτοιμο, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφασίσει να πατήσει το «κουμπί» των εκλογών.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας η «γαλάζια» τρόικα συσκέπτεται πάνω από μία φορά την εβδομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, ο βαθμός ανανέωσης στις λίστες της Νέας Δημοκρατίας θα είναι λελογισμένος, καθώς το ενδιαφέρον είναι ισχυρό με αποτέλεσμα οι διαθέσιμες θέσεις να είναι περιορισμένες. Οπως είναι εύλογο, οι προβολείς του ενδιαφέροντος πέφτουν στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Στην Α’ Αθηνών η απόφαση του Κώστα Μπακογιάννη να επαναδιεκδικήσει τον δήμο Αθηναίων απλουστεύει σε σημαντικό βαθμό την κατάσταση. Για τη συγκεκριμένη περιφέρεια ακούγονται ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, αλλά και ο γνωστός ηθοποιός, Θανάσης Βισκαδουράκης, ο οποίος κατήλθε στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές με τον συνδυασμό του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά. Στην Α’ Αθηνών θα είναι εκ νέου υποψήφιος ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Ομηρος Τσάπαλος. «Συνωστισμός» επικρατεί στις περιφέρειες της Β’ Αθηνών. Στον Βόρειο Τομέα ξεχωρίζει η είσοδος του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος καταγράφει ήδη πολύ μεγάλη αποδοχή, ενώ από εκεί αποχωρούν ο Θεόδωρος Ρουσσόπουλος και ο Γιώργος Κουμουτσάκος.

Στον Νότιο Τομέα θα διεκδικήσουν για πρώτη φορά την είσοδό τους στη Βουλή ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Λοβέρδος, αλλά και ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, ενώ κατέρχεται εκ νέου υποψήφιος ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης, Τάσος Γαϊτάνης. Εντονα ακούγεται ότι το σκέφτεται και ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης. Στον Δυτικό Τομέα κατεβαίνει για πρώτη φορά υποψήφια η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ενώ για την ίδια περιφέρεια ακούγεται και η περιφερειακή σύμβουλος Αττικής, προερχόμενη από την ΟΝΝΕΔ, Μαριάννα Τουμαζάτου. Στην ανατολική Αττική δοκιμάζει για πρώτη φορά την εκλογική του τύχη ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Στην Α’ Πειραιώς φαίνεται ότι «κλειδώνει» η υποψηφιότητα του γνωστού -και από το πέρασμα του από την εκπομπή «GNTM» του τηλεοπτικού σταθμού Star- φωτογράφου Δημήτρη Σκουλού, ενώ στη Β’ Πειραιά φαίνεται ότι οδεύει η Ραλλία Τραγάκη, κόρη του Γιάννη Τραγάκη, ο οποίος δεν θα είναι υποψήφιος με το κυβερνών κόμμα. Από τους βουλευτές Επικρατείας, ο Γιώργος Σταμάτης ακούγεται ότι θα κατέλθει ως υποψήφιος στον νομό Κορινθίας, η Νεφέλη Χατζηιωαννίδου στην Α’ Θεσσαλονίκης και η Ιωάννα Λυτρίβη στη Λακωνία. Από τη «δεξαμενή» των πρώην πλέον γενικών γραμματέων, ο Μάνος Λογοθέτης (υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου) θα κατέβει στη μονοεδρική της Σάμου και ο Δημήτρης Γλυμής στην επίσης μονοεδρική της Φωκίδας.

Στην Α’ Θεσσαλονίκης κατέρχεται για πρώτη φορά υποψήφιος ο συντονιστής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου. Για την ίδια περιφέρεια ακούγονται εντόνως τα ονόματα του πρώην αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νυν υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και της αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Βούλας Πατουλίδου, η οποία, πάντως δεν αποκλείεται να κατευθυνθεί προς τη Β’ Θεσσαλονίκης, καθώς εκεί υπάρχει πλέον το κενό του Θεόδωρου Καράογλου. Για την ίδια περιφέρεια προαλείφεται ο επίσης αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας.

Στη μονοεδρική των Γρεβενών αναμένεται να δοκιμάσει για πρώτη φορά την τύχη της η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου. Στα Ιωάννινα σταθμίζει την προοπτική να κατέβει υποψήφιος ο σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας με πολύχρονη εμπειρία στις Βρυξέλλες και γιος του πρώην γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος, Τζέρι Ζαγορίτης. Στον νομό Αιτωλοακαρνανίας θα κατέβει ο γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Ν.Δ., Βασίλης Φεύγας, ενώ ακούγεται και η υποψηφιότητα του δημάρχου Αγρινίου, Γιώργου Παπαναστασίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της «R» το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα στην ίδια περιφέρεια εξετάζει και ο αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομμάτης. Γενικότερα στην περιφέρεια καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον από τα στελέχη της αυτοδιοίκησης να είναι υποψήφιοι βουλευτές και έτσι στην Αχαΐα ακούγονται τα ονόματα της αντιπεριφερειάρχη Αννας Μαστοράκου και του Χαράλαμπου Μπονάνου.

Ομοίως στην Κέρκυρα υπάρχουν πολλές πιθανότητες να είναι υποψήφια η πρώην δήμαρχος, Μερόπη Υδραίου, ενώ στην Καλαμάτα ακούγεται εντόνως η υποψηφιότητα του πρώην δημάρχου Πύλου, Δημήτρη Καφαντάρη. Στην Ηλεία ενδιαφέρον φέρεται να έχει εκφράσει ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Κοροβέσης, ενώ στελέχη της αυτοδιοίκησης έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Αρτα και την Πρέβεζα, στην πρώτη ο πρώην δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης, ενώ στη δεύτερη ο νυν δήμαρχος Νίκος Γεωργάκος. Ο προερχόμενος από το κόμμα Λοβέρδου, Σπύρος Καρανικόλας, που ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Ν.Δ. το 2024, ενδιαφέρεται να πολιτευτεί στη Μαγνησία, ενώ παραμένει το ενδιαφέρον της πρώην γενικής γραμματέως Σοφίας Νικολάου για την Εύβοια, όπου φιλοδοξίες έχει και ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Κελαϊδίτης. Στα Ιωάννινα ακούγεται το όνομα της δημάρχου Μετσόβου, Μαρίας-Χριστίνας Αβέρωφ, στη Βοιωτία ενδιαφέρον φέρεται να έχει ο δημάρχος Τανάγρας, Βασίλης Περγάλιας. Στην Ξάνθη φέρεται διατεθειμένος να πολιτευτεί ο στρατηγός ε.α. Γιώργος Κέλλης, ενώ για τον Εβρο ακούγεται πολύ η υποψηφιότητα του προέδρου της ΟΝΝΕΔ Ορφέα Γεωργίου.

Ετοιμάζονται για τη μάχη του σταυρού

Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Πού αναμένονται οι σημαντικότερες «μονομαχίες»

Eκλογές ζητά με κάθε ευκαιρία το ΠΑΣΟΚ, που επιτίθεται όλο και σφοδρότερα στην κυβέρνηση, στοχεύοντας στην «πολιτική αλλαγή», που επιμένει ότι μόνο εκείνο μπορεί να φέρει. Μετά την πρώτη συνεδρίαση της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, την εκλογή Πολιτικού Συμβουλίου και γραμματέα, σειρά παίρνουν οι διαβουλεύσεις για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων.

Ηδη, όλο το προηγούμενο διάστημα γίνονταν ζυμώσεις για το πού θα κατέβουν οι «κορυφαίοι» του κόμματος, που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και οι περισσότεροι φαίνεται ότι έχουν ήδη τις απαντήσεις. Για παράδειγμα, βέβαιο θεωρείται ότι οι εν ενεργεία βουλευτές θα είναι εκ νέου υποψήφιοι στις περιφέρειές τους, με τον Δημήτρη Μάντζο και τον Παναγιώτη Δουδωνή, που σήμερα είναι βουλευτές Επικρατείας, να πολιτεύονται στον Βόρειο Τομέα ο πρώτος και στη Λέσβο ο δεύτερος. Στον Βόρειο Τομέα θα είναι επίσης η νυν βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη, ο Παναγιώτης Βλάχος, η Εφη Χαλάτση, ο Παναγιώτης Γκανιάτσος, η Ρένια Ζαρκαδούλα κ.ά. Στον Νότιο Τομέα με τον νυν βουλευτή Παύλο Χρηστίδη θα κονταροχτυπηθεί μεταξύ άλλων η Αννα Διαμαντοπούλου, που ανακοίνωσε και από βήματος του Συνεδρίου την υποψηφιότητά της. Στην ίδια περιφέρεια, υποψήφιοι θα είναι ο Χρήστος Κακλαμάνης και η Τόνια Αντωνίου.

Οι «κακές γλώσσες», βέβαια, λένε, πως ίσως τώρα -που λόγω της πρόσφατης ρύθμισης στο καταστατικό περί θητειών αποκλείστηκε από τα ψηφοδέλτια ο Χάρης Καστανίδης– η Αν. Διαμαντοπούλου να έχει μετανιώσει που δεν επέλεξε την Α’ Θεσσαλονίκης. Από την άλλη όμως δεν μπορεί να αμφισβητηθεί πως είναι μια πολιτικός που πάντα ζυγίζει καλά της αποφάσεις της. Σε κάθε περίπτωση, στην Α’ Θεσσαλονίκης ανοίγει ο δρόμος για την εκλογή κάποιου εκ των πιο «νεοφερμένων» στο κόμμα, όπως είναι η Ράνια Θρασκιά και ο Πέτρος Παππάς (δεν θα βάλει υποψηφιότητα στο Κιλκίς), ή και των κάπως νεότερων -που δεν αποτελούν «μεταγραφές»- Πέννυς Δαλαμπούρα και Ευριβιάδη Ελευθεριάδη. Υποψήφιος στη Β’ Θεσσαλονίκης αναμένεται να είναι εκ νέου ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Θανάσης Γλαβίνας, ο οποίος είχε εκλεγεί στην αναμέτρηση του Μαΐου του 2023, όχι όμως και σε εκείνη του Ιουνίου του ίδιου έτους.

Στον Δυτικό Τομέα Αθηνών απέναντι στη σημερινή βουλευτή Νάντια Γιαννακοπούλου θα «τρέξει» ο συντονιστής της Ομάδας Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης Καρχιμάκης, ενώ στην ανατολική Αττική απέναντι στον νυν βουλευτή Μανώλη Χριστοδουλάκη θα «δοκιμαστεί» εκ νέου η Βάσια Αναστασίου, ίσως και οι Γιάννης Ράπτης, Σπύρος Βρεττός. Στην Α’ Αθηνών, απέναντι στον σημερινό βουλευτή Παύλο Γερουλάνο θα βρεθεί ο Δημήτρης Οικονόμου, από τη στιγμή που δεν δείχνει να ενδιαφέρεται για μία θέση στα ψηφοδέλτια της περιφέρειας ο Χάρης Δούκας. Για την Α’ Πειραιά ακούγεται ότι θα είναι υποψήφιες η Μάρα Κουκουδάκη και η Στέλλα Βαρτελάτου, ενώ προς τη Β’ Πειραιά οδεύει ο Δημήτρης Διαμαντίδης, πιθανώς και η Νίνα Κασιμάτη, εφόσον ανακοινωθεί ως «επιστροφή» στα «πράσινα» ψηφοδέλτια.

Στην Πρέβεζα

Στο ψηφοδέλτιο του νομού Πρέβεζας θα είναι ο απερχόμενος γραμματέας του Κινήματος Ανδρέας Σπυρόπουλος, που το τελευταίο διάστημα «οργώνει» την περιοχή, ενώ πιθανότατα στην Κοζάνη, μαζί με τον βουλευτή Πάρι Κουκουλόπουλο, θα είναι υποψήφια η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου Ολγα Μαρκογιαννάκη. Στο Κιλκίς θα είναι εκ νέου υποψήφιος ο Στέφανος Παραστατίδης. Στο ψηφοδέλτιο της Κορινθίας θα δούμε ξανά την Κατερίνα Ταγαρά και σε αυτό της Εύβοιας τη σημερινή βουλευτή Κατερίνα Καζάνη, ενώ στη Μεσσηνία αναμένεται να δοκιμαστεί ο Παναγιώτης Αδαμόπουλος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά ο νομός Αρκαδίας, μετά τη διαγραφή από την «πράσινη» Κ.Ο. του επί χρόνια βουλευτή Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Τα επικρατέστερα ονόματα από όσα ακούγονται για την περιφέρεια είναι αυτά του Βαγγέλη Γιαννακούρα και του Κώστα Παπαγεωργίου. Στην Αιτωλοακαρνανία, απέναντι στη βουλευτή Χριστίνα Σταρακά θα βρεθούν πιθανότατα ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και ο Γιώργος Καλλιακμάνης, ενώ δεν είναι βέβαιο αν στην ίδια λίστα θα συμπεριληφθεί -εφόσον επιστρέψει τελικά στο κόμμα- ο Θάνος Μωραΐτης. Στην Ηλεία, απέναντι στον Μιχάλη Κατρίνη θα πολιτευτούν η Μαρινίκη Θεοδώρου, η Μαρία Δαφέρμου και ο Μισέλ Αμπού Χάντμπα.

Στο Ηράκλειο Κρήτης υποψήφιοι θα είναι εκ νέου οι βουλευτές Ελένη Βατσινά και Φρέντυ Παρασύρης, ενώ ακούγονται τα ονόματα του Γιώργου Ξυλούρη, της Μαρίας Καναβάκη, της Λένας Μπομπουδάκη και του Λάμπρου Βαμβακά. Στα Χανιά, δεν αποκλείεται -εφόσον ευοδωθεί το «φλερτ»- να είναι υποψήφιος ο ναύαρχος ε.α. Ευάγγελος Αποστολάκης, ενώ στο Λασίθι υποψήφια θα είναι εκ νέου η σημερινή βουλευτής Κατερίνα Σπυριδάκη. Στο Ρέθυμνο, φαίνεται ότι πέραν του Μανώλη Χνάρη, που είναι σήμερα βουλευτής, θα δοκιμαστεί και ο γνωστός αθλητικογράφος Βασίλης Σκουντής.

Στις Κυκλάδες φαίνεται ότι θα βρεθούν υποψήφιοι ο Δημήτρης Καπούνης, η Νάντια Σαλτερή και πιθανώς ο Γιάννης Πολυχρονάκος και ο Γιάννης Βλασερός, στη Φθιώτιδα ο Βαγγέλης Τσόγκας και ο Νίκος Τσώνης, στην Αρτα ο Χρήστος Γκόγκας και ο Χρήστος Μέγας, στη Δράμα μαζί με τον σημερινό βουλευτή Τάσο Νικολαΐδη, η Χαρά Κεφαλίδου και στα Ιωάννινα μαζί με τον Ιωάννη Τσίμαρη, που βρίσκεται σήμερα στα βουλευτικά έδρανα, ο Κώστας Γάτσιος. Στην Κέρκυρα θα είναι ξανά υποψήφιος ο βουλευτής Δημήτρης Μπιάγκης, στη Λακωνία η Νάγια Γρηγοράκου, στη Λάρισα η Ευαγγελία Λιακούλη, πιθανότατα με τη Γεωργία Γαλλιού και τον Θωμά Παπαλιάγκα στην ίδια λίστα, στη Χίο ο Σταύρος Μιχαηλίδης και στη Χαλκιδική ο Απόστολος Πάνας. Στην Αργολίδα, απέναντι στον βουλευτή Ανδρέα Πουλά, πιθανώς θα βρεθούν η Χριστίνα Μελίδη και ο Παναγιώτης Ψυχογιός.