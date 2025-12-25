Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε Ιρανό μαχητή της επίλεκτης «Δύναμης Κουντς» στον Λίβανο

Σύνοψη από το

  • Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε μαχητή της επίλεκτης ιρανικής Δύναμης Κουντς, με πλήγμα στον Λίβανο.
  • Το Ισραήλ κατηγορεί την Δύναμη Κουντς ότι σχεδιάζει επιθέσεις εναντίον του ισραηλινού εδάφους «από την Συρία και τον Λίβανο».
  • Ο Χουσέιν Μαχμούντ Μαρσάντ αλ-Τζαουάρι, μέλος της μονάδας 840 της Δύναμης Κουντς, φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ από τη Συρία και τον Λίβανο.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραήλ στρατός
πηγή: AFP PHOTO / Handout

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε μαχητή της επίλεκτης ιρανικής Δύναμης Κουντς, της πτέρυγας ειδικών εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης, με πλήγμα στον Λίβανο.

Το Ισραήλ κατηγορεί την Δύναμη Κουντς ότι σχεδιάζει επιθέσεις εναντίον του ισραηλινού εδάφους «από την Συρία και τον Λίβανο».

Ο Χουσέιν Μαχμούντ Μαρσάντ αλ-Τζαουάρι έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην επιχειρησιακή μονάδα της Δύναμης Κουντς, την μονάδα 840, και τα τελευταία χρόνια συμμετείχε στον σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων κατά του κράτους του Ισραήλ από την Συρία και στον Λίβανο», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

18:31 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

