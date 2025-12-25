Περιστέρι: Επεισοδιακή καταδίωξη 12χρονου και 13χρονου που έκλεψαν μοτοσικλέτα – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Επεισοδιακή καταδίωξη το βράδυ της Δευτέρας δύο ανηλίκων μόλις 12 και 13 ετών, οι οποίοι έκλεψαν μία μοτοσικλέτα στο Περιστέρι.
  • Οι ανήλικοι αγνόησαν το σήμα των αστυνομικών στο Μπουρνάζι και ξεκίνησε καταδίωξη 2,5 χλμ. μέχρι το Ίλιον, οδηγώντας αντίθετα σε μονόδρομους και πεζόδρομους.
  • Οι αστυνομικοί τους εγκλώβισαν στην οδό Αριστείδου, τους συνέλαβαν και ασκήθηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης περιουσίας. Διερευνάται το ενδεχόμενο να ανήκουν σε συμμορία.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΙΛΙΟΝ ΚΛΟΠΗ

Επεισοδιακή καταδίωξη το βράδυ της Δευτέρας (22/12) δύο ανηλίκων μόλις 12 και 13 ετών, οι οποίοι έκλεψαν μία μοτοσικλέτα, στο Περιστέρι.

Συγκεκριμένα, οι δυο ανήλικοι έκλεψαν τη μοτοσικλέτα ενός δασκάλου μουσικής, η οποία βρισκόταν σταθμευμένη στην οδό Κλειτόρος.

Οι ανήλικοι παραβίασαν την κλειδαριά της μοτοσικλέτας, την έβαλαν μπροστά και έσπευσαν να εξαφανιστούν, σύμφωνα με τον Alpha. Αστυνομικοί τους εντόπισαν στο Μπουρνάζι και τους έκαναν σήμα να σταματήσουν. Ωστόσο, αυτοί το αγνόησαν και συνέχισαν κανονικά την πορεία τους. Τότε ξεκίνησε η καταδίωξη.

Για μία απόσταση 2,5 χλμ. μέχρι το Ίλιον, οι δύο ανήλικοι οδηγούσαν αντίθετα σε μονόδρομους και πεζόδρομους. Στην οδό Αριστείδου, όμως, οι αστυνομικοί καταφέρνουν να τους εγκλωβίσουν. Τότε οι δύο νεαροί εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα στη μέση του δρόμου και άρχισαν να τρέχουν.

Οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν και κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και να τους συλλάβουν.

Σε βάρος τους ασκήθηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης περιουσίας και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα. Η αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο να ανήκουν σε συμμορία που κλέβει δίκυκλα στην ευρύτερη περιοχή.

