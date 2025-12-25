Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο – Δεν προηγήθηκε τηλεφώνημα από τους δράστες

  • Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων έξω από υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο, στη Θεσσαλονίκη.
  • Από το ωστικό κύμα έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων, τζάμια αυτοκινήτων και σπιτιών. Στο σημείο της έκρηξης έσπευσαν άνδρες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, συλλέγοντας στοιχεία.
  • Την υπόθεση έχει αναλάβει η δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος βορείου Ελλάδος, ενώ οι έρευνες στρέφονται σε ποινικό με βαρύ παρελθόν.
Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων έξω από υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο, στη Θεσσαλονίκη.

Έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στη Θεσσαλονίκη: Ερευνάται ο ακριβής στόχος της επίθεσης και αναζητείται βιντεοληπτικό υλικό – Τι αναφέρουν οι κάτοικοι 

Από το ωστικό κύμα έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων, τζάμια αυτοκινήτων και σπιτιών.

Στο σημείο της έκρηξης έσπευσαν άνδρες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, συλλέγοντας στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό, με τις αρχές να περιμένουν κείμενο ανάληψης της ευθύνης.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος βορείου Ελλάδος, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως οι έρευνες στρέφονται σε ποινικό με βαρύ παρελθόν.

Υπενθυμίζεται ότι δεν προηγήθηκε τηλεφώνημα από τους δράστες και ερευνάται ο ακριβής στόχος της επίθεσης. Ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί κοντά στο υποκατάστημα της τράπεζας που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Καραολή και Δημητρίου με Σαλαμίνος και η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε ζημιές σε επτά αυτοκίνητα και στις εισόδους τριών πολυκατοικιών, όπου έσπασαν τζάμια και έπεσαν σοβάδες, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Τι αναφέρουν οι μαρτυρίες – 7 οχήματα και 3 πολυκατοικίες έχουν υποστεί ζημιές

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που τζαμαρίες καταστημάτων καταστράφηκαν ολοσχερώς. Μια επιχειρηματίας μίλησε στην ΕΡΤ, για τη ζημιά που υπέστη, καθώς δεν πρόλαβε να λειτουργήσει. «Έχουμε υποστεί ζημιές σε μηχανήματα που χρειάζονται χρόνο και χρήματα για αποκατάσταση» δήλωσε η μάρτυρας.

Ερωτηθείσα για το τι πληροφόρηση είχε από την αστυνομία, όπως δήλωσε, ενημερώθηκε ότι επρόκειτο για έναν ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό που όταν πυροδοτήθηκε προκάλεσε ένα τεράστιο ωστικό κύμα.

«Μας τράνταξε για τα καλά. Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό θόρυβο, ένα ”μπαμ” και μετά από λίγο σειρήνες από περιπολικά της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας», ανέφερε από την πλευρά του κάτοικος της περιοχής μιλώντας στο ThessPost.gr. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο κρότος ακούστηκε σε απόσταση έως και ενός χιλιομέτρου.

