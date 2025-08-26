Αλόννησος: Μηχανική βλάβη σε πλοίο λίγο πριν από την αναχώρησή του – Προσωρινή απαγόρευση απόπλου

Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Σούπερ Σταρ» από το λιμάνι της Αλοννήσου, καθώς παρουσίασε μηχανική βλάβη λίγο πριν από την προγραμματισμένη αναχώρησή του.

Το πλοίο επρόκειτο να πραγματοποιήσει το δρομολόγιο από την Αλόννησο προς Σκόπελο, Σκιάθο και Βόλο, μεταφέροντας 229 επιβάτες, 35 Ι.Χ. οχήματα, 5 φορτηγά και 7 δίκυκλα. Η βλάβη εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο πριν την αναχώρηση, γεγονός που οδήγησε το Λιμεναρχείο στην απόφαση να το ακινητοποιήσει προσωρινά.

Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο, η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχει αναλάβει να μεριμνήσει ώστε οι επιβάτες να φτάσουν στους προορισμούς τους με άλλο πλοίο, ώστε να μην υπάρξει ταλαιπωρία.