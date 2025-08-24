Κιργιστάν: Τραυματισμένη ορειβάτισσα είναι αποκλεισμένη σε υψόμετρο 7.000 μέτρων για 12 ημέρες – Ανατριχιαστικό βίντεο από προηγούμενη περιπέτειά της

Σβήνουν οι ελπίδες για την έμπειρη ορειβάτισσα, Ναταλία Ναγκοβίτσινα, η οποία παραμένει εγκλωβισμένη στην κορυφή του Victory Peak στο Κιργιστάν, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη. Ένας Ιταλός ορειβάτης που προσπάθησε να τη βοηθήσει έχασε τη ζωή του, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης διακόπηκαν εξαιτίας επικίνδυνων καιρικών συνθηκών και της ακραίας υψομετρικής πίεσης.

Η 47χρονη Ρωσίδα ορειβάτισσα τραυματίστηκε στις 12 Αυγούστου, σπάζοντας το πόδι της κοντά στην κορυφή του ψηλότερου βουνού της χώρας, σε υψόμετρο 7.000 μέτρων, και παραμένει εγκλωβισμένη μέχρι σήμερα.

Νεκρός ένας διασώστης

Η επιχείρηση διάσωσης ανακόπηκε μετά τον θάνατο του Ιταλού ορειβάτη Λούκα Σινιγκάλια, ο οποίος υπέστη υποθερμία στις 15 Αυγούστου ενώ προσπαθούσε να τη βοηθήσει, παρέχοντάς της σκηνή, υπνόσακο, φαγητό, νερό και γκαζάκι.

Άλλες προσπάθειες διάσωσης, είτε με αναρρίχηση είτε με ελικόπτερα -δύο από τα οποία είχαν ατυχήματα, με το ένα να προκαλεί τραυματισμό τεσσάρων ατόμων- δεν είχαν αποτέλεσμα.

Η τελική προσπάθεια εγκαταλείφθηκε περίπου 914 μέτρα, κάτω από το σημείο όπου βρίσκεται η ορειβάτισσα, καθώς οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν.

Ο επικεφαλής της διάσωσης, Ντμίτρι Γκρεκόφ, δήλωσε: «Είναι εκεί από τις 12 Αυγούστου – υπολογίστε πόσος χρόνος έχει περάσει. Είναι μη ρεαλιστικό. Είναι μη ρεαλιστικό να επιβιώσει κάποιος σε τέτοιο υψόμετρο».

Ένα drone επιβεβαίωσε ότι η ορειβάτισσα ήταν ζωντανή την Τρίτη 19 Αυγούστου, αλλά όταν πέταξε ξανά στο σημείο την Πέμπτη 21 Αυγούστου δεν εντοπίστηκε κανένα σημάδι ζωής, με θερμοκρασίες που έφτασαν τους μείον 23 βαθμούς Κελσίου.

🇷🇺🗻❄️Rescue called off for Russian climber Natalia Nagovitsina, stranded nearly 2 wks at 22,965 ft on Kyrgyzstan’s Victory Peak. She broke her leg Aug 12 & was trapped in subzero cold. Italian climber Luca Sinigaglia reached her with supplies but later died of hypothermia.… pic.twitter.com/mQFRtEE9Vi — GoodMorningRooster (@RoosterGM) August 24, 2025

Όταν δεν εγκατέλειψε τον σύζυγό της

Στο ντοκιμαντέρ του 2022 «Stay with Khan Tengri. Tragedy on the mountain», η Νατάσα είχε δηλώσει: «Δεν φοβόμουν να πεθάνω. Φοβόμουν να μείνω ανάπηρη».

Τον Αύγουστο του 2021, κατά την ανάβασή τους στο Khan-Tengri, ο σύζυγός της, Σέργκει, παρουσίασε προβλήματα κινητικότητας και σύγχυση, με τους διασώστες να της λένε: «Νατάσα, πρέπει να κατέβεις. Δεν θα μπορέσεις να τον βοηθήσεις με κανέναν τρόπο. Με καταλαβαίνεις;».

«Καταλαβαίνω τα πάντα, αλλά δεν θα τον αφήσω μόνο του», τους απάντησε.



Οι διασώστες επέμειναν λόγω της επικείμενης νύχτας και των δυσμενών καιρικών συνθηκών: «Πρέπει να κατέβεις, Νατάσα, ο καιρός χειροτερεύει, η νύχτα πλησιάζει».

«Δεν θα αφήσω τον άνδρα μου. Είναι τελείως ανήμπορος, του δίνω νερό», τους είπε αποφασισμένη.

Η Νατάσα περιέγραψε πως ο Σέργκει δεν ήταν «καθόλου καλά». Τελικά, υπέστη εγκεφαλικό στα 6.900 μέτρα.

Τελικά, οι διασώστες κατάφεραν να φτάσουν, προσπάθησαν να μετακινήσουν τον σύζυγό της, αλλά δεν τα κατάφεραν. Καθώς εκείνη κατέβαινε το βουνό, οι διασώστες επίσης επέστρεψαν στη βάση τους για να βρουν περισσότερη βοήθεια, αλλά όταν επέστρεψαν εκείνος δεν βρέθηκε πουθενά.