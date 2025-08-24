Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Κατερίνη – Μία τραυματίας

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Κατερίνη το μεσημέρι της Κυριακής, έπειτα από πτώση αυτοκινήτου σε γκρεμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο εξετράπη, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η οδηγός του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα. Οι άνδρες της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν την τραυματισμένη γυναίκα, η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε σε νοσοκομείο.