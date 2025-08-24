Εγνατία Οδός: Στις φυλακές Κομοτηνής ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού για το τροχαίο με τους 3 νεκρούς 

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Στις φυλακές Κομοτηνής αναμένεται να οδηγηθεί από την επόμενη εβδομάδα ο 56χρονος οδηγός από τη Βουλγαρία, για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα την περασμένη Δευτέρα, στην Εγνατία Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, στο ύψος των διοδίων Ιάσμου.

Την Παρασκευή ο άνδρας κρίθηκε προφυλακιστέος, έπειτα από σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή. Υπενθυμίζεται ότι νοσηλεύθηκε στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου τον επισκέφθηκε η εισαγγελέας Ξάνθης, και του απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια, και επικίνδυνη οδήγηση.

Ο Βούλγαρος οδηγός πήρε εξιτήριο το πρωί του Σαββάτου και οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Ξάνθης για να απολογηθεί και θα οδηγηθεί στις φυλακές Κομοτηνής, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Σημειώνεται ότι ο 56χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε τοξικολογικές εξετάσεις, για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ενώ έχει οριστεί και ο πραγματογνώμονας, ο οποίος θα προσδιορίσει την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το φορτηγό την ώρα του δυστυχήματος.

15:44 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

