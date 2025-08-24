ΝΔ για Κωνσταντάρα: Διακρίθηκε για τη μαχητικότητά του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του

Enikos Newsroom

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας για την απώλεια του Δημήτρη Κωνσταντάρα.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή Α’ Αθηνών, Δημήτρη Κωνσταντάρα» αναφέρει.

«Γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα και ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου. Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με τη δημοσιογραφία, όπου έκανε μια σπουδαία καριέρα, ενώ ήταν και τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παραγωγός, συγγραφέας, σεναριογράφος και στιχουργός. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 2004 έως το 2007, ξεχώρισε για τη διαδρομή του και μέσα από τους δύο βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο ως νομαρχιακός σύμβουλος Αττικής όσο και ως δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων» σημειώνεται.

«Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας διακρίθηκε για τη μαχητικότητά του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του. Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας» καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.

15:16 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

