Θεσσαλονίκη: Αυστηρά οριοθετημένα πάρκινγκ για τα ηλεκτρικά πατίνια θέτει σε λειτουργία ο δήμος

Τέλος στην άναρχη στάθμευση των ηλεκτρικών πατινιών θέλει να βάλει ο δήμος Θεσσαλονίκης, με κανονιστική διάταξη που θέτει σε εφαρμογή και αφορά στη στάθμευση και τη χρήση τους.

Με επιστολή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης ζητά από τις τέσσερις εταιρείες εκμίσθωσης πατινιών που δραστηριοποιούνται στην πόλη, να δηλώσουν έως 5 Σεπτεμβρίου τις θέσεις που θα τοποθετούν τα πατίνια τους, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε φαινόμενο άναρχης στάθμευσης.

Οι 800 στάθμευσης που προβλέπονται θα είναι οριοθετημένες αυστηρά και όσα πατίνια εντοπίζονται εκτός αυτών των σημείων θα κατάσχονται, ενώ στις εταιρίες θα επιβάλλονται και πρόστιμα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης τονίζει πως δεν θα γίνονται πλέον ανεκτά τα φαινόμενα αυθαιρεσίας που έχουν μετατρέψει το δημόσιο χώρο σε πάρκινγκ πατινιών και μάλιστα αυτά που κυκλοφορούν θα μειωθούν σε 800 από περίπου 3.000 που είναι σήμερα.

Να πούμε ότι οι εταιρείες εκμίσθωσης δηλώνουν πρόθυμες να συνεργαστούν με το Δήμο Θεσσαλονίκης, ωστόσο εκφράζουν τον προβληματισμό τους καθώς όπως λένε τα σημεία στάθμευσης είναι λίγα.