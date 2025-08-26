Παναθηναϊκός: Σοβαρό ενδιαφέρον κι από την Πόρτο για τον Φώτη Ιωαννίδη

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Φώτης Ιωαννίδης, Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός και η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας είναι εδώ και λίγες ημέρες σε ανοικτή διαπραγμάτευση για τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στους περσινούς νταμπλούχους Πορτογαλίας, χωρίς ωστόσο, να υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία (παρά τα όσα επικαλούνται τα πορτογαλικά ΜΜΕ).

Ωστόσο έχει προκύψει πολύ σοβαρός διεκδικητής για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού κι από άλλη ομάδα της Πορτογαλίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Πόρτο έχει προσεγγίσει ήδη τους «πράσινους» κι έχει μεταφέρει το πολύ έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Ακόμα δεν έχουν διαρρεύσει πολλά πράγματα, όσον αφορά το οικονομικό σκέλος και το μέχρι που θα έφταναν μία πιθανή προσφορά τους οι «δράκοι», ωστόσο το θέμα είναι πολύ «ζεστο» κι άμεσα αναμένονται εξελίξεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δεν υπάρχει απειλή από τον μύκητα Aspergillus στον «Άγιο Σάββα», σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προφυλακτική αγωγή κατά του HIV-Χορηγείται δύο φορές το χρόνο

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 2,6% ο κύκλος εργασιών στα καταλύματα το β΄ τρίμηνο

Σύσκεψη στην ΤτΕ για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 28 δευτερόλεπτα;

Windows: Πώς να χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας ως μικρόφωνο
περισσότερα
16:22 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

ΠΑΟΚ: Επίσημη η «βόμβα» με επικό βίντεο – Ανακοίνωσε τον Χρήστο Ζαφείρη με… Ζαφείρη Μελά

Ο Χρήστος Ζαφείρης είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, αποτελώντας πλέον την ακριβότερη μεταγρ...
14:17 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Αναχώρησε για Κύπρο η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας – «Είναι μεγάλη πρόκληση» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η αποστολή της Εθνικής αναχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) με προορισμό τη Λεμεσό, όπου θα...
02:45 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Νιούκαστλ – Λίβερπουλ 2-3: Ματς – θρίλερ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» με ήρωα τον 17χρονο Νγκουμόα

Ματς γκραν – γκινιόλ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» όπου η Λίβερπουλ προηγήθηκε νίκησε 3-2 τη Νι...
21:59 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Λεβαδειακός – Κηφισιά 3-2: Νίκη με ανατροπή για τους Βοιωτούς

Συναρπαστικό ματς έγινε στη Βοιωτία, με τον Λεβαδειακό να επιστρέφει από το 0-2 και να επικρατ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο