Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025: Αιγόκεροι, οι προτεραιότητές σας έχουν αλλάξει

Τι θα συμβεί σήμερα Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (27/08/2025)

Κριός

Κριέ, θα πρέπει να ξεχάσεις τα σύντομα μονοπάτια αν θέλεις να τοποθετήσεις βάσεις για κάτι νέο. Στις 27 Αυγούστου, η Σελήνη και ο Δίας ευθυγραμμίζονται για να ανταμείψουν τη στρατηγική και όχι την ταχύτητα.

Την Τετάρτη, ερευνήστε, σχεδιάστε και εφαρμόστε συστήματα που θα παραμείνουν αποτελεσματικά σε πέντε χρόνια. Αν έχετε υποτιμήσει τον εαυτό σας ήρθε η ώρα να το αλλάξετε αυτό.

Ταύρος

Ταύρε, το όραμά σου είναι ώριμο για να το θέσεις σε εφαρμογή. Αυτές οι δημιουργικές, αντισυμβατικές ιδέες που κρατούσατε κρυμμένες πλέον πρέπει να εκφραστούν.

Στις 27 Αυγούστου, βάλτε την ενέργειά σας σε επενδύσεις. Αυτό δεν αφορά μόνο τις οικονομικές επενδύσεις αλλά και εκείνες που τροφοδοτούν το πνεύμα σας και ευθυγραμμίζονται με τις αξίες σας. Τα κέρδη μπορεί να έρθουν με τρόπους που δεν μπορείτε ακόμα να φανταστείτε.

Δίδυμος

Δίδυμοι, προτού βιαστείς να κάνεις το επόμενο μεγάλο βήμα αφιέρωσε λίγο χρόνο για να καθαρίσεις το μυαλό και το σπίτι σου. Οι παλιές ιστορίες, οι ξεπερασμένοι ρόλοι και οι μνησικακίες αποτελούν εμπόδιο στην εκτόξευση σας προς τα εμπρός.

Την Τετάρτη, κάντε έναν έλεγχο στον εσωτερικό κόσμο αλλά και στο σπίτι σας, εξετάστε τα πάντα και αποφασίστε τι θα αποχωριστείτε. Μόνο τότε το επόμενο βήμα σας θα είναι ελαφρύ και σταθερό.

Καρκίνος

Καρκίνε, οι επαφές που αποζητάς δεν θα σε βρουν αν κρύβεσαι στην ζώνη άνεσής σου. Μπείτε σε χώρους όπου συγκεντρώνονται οι άνθρωποι που θέλετε να συναντήσετε.

Η Τετάρτη είναι μια μέρα που πρέπει να ηγηθείτε με περιέργεια και αυτοπεποίθηση. Οι κατάλληλοι σύμμαχοι θα έλθουν προς το μέρος σας μόλις εμφανιστείτε.

Λέων

Λέων, δεν είναι κάθε δημιουργική αναποδιά αποτυχία. Κάποιες είναι κρυμμένα χρυσωρυχεία. Πριν εγκαταλείψετε ένα σχέδιο την Τετάρτη, αλλάξτε την οπτική σας και δείτε τι νέα μορφή μπορεί να πάρει.

Ίσως χρειαστεί να πάρετε περισσότερα ρίσκα και κυρίως το ρίσκο να σας παρεξηγήσουν. Μην το αφήσετε να σας σταματήσει. Οι άνθρωποι που μπορούν να σας καταλάβουν θα το κάνουν.

Παρθένος

Παρθένε, το ένστικτό σου σε τραβάει προς μια κατεύθυνση και τα «πρέπει» σου προς μια άλλη. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να αναγκάσεις τον εαυτό σου να ακολουθήσει ένα σχέδιο που δεν ταιριάζει στη φύση σου.

Στις 27 Αυγούστου, αφήστε στην άκρη τις προσδοκίες που δεν είναι δικές σας. Ευθυγραμμίστε τις ενέργειές σας με αυτό που νιώθετε ότι σας είναι φυσικό, και δείτε πόσο πιο εύκολα ξεδιπλώνεται η πρόοδος σας.

Ζυγός

Ζυγέ, τα συμβόλαια, είτε είναι γραμμένα στο χαρτί είτε είναι ανείπωτα, είναι όλα υπό αναθεώρηση την Τετάρτη.

Αν μια σύνδεση, συμφωνία ή δέσμευση δεν ταιριάζει πλέον με το ποιοι είστε τώρα, ήρθε η ώρα να την σταματήσετε. Κάντε μια καθαρή ρήξη, ακόμα κι αν σας είναι άβολο. Η ελευθερία θα είναι πάντα μεγαλύτερο κίνητρο από μία ψευδή ασφάλεια που δεν λειτουργεί πλέον.

Σκορπιός

Σκορπιέ, το να συμβιβάζεσαι με την ασφάλεια στις σχέσεις σου μπορεί να σου στερεί τη βαθύτερη συγκίνηση που αποζητάς. Δεν χρειάζεται να παίζετε παιχνίδια, αλλά μια μικρή πρόκληση μπορεί να αναζωπυρώσει μια σχέση.

Στις 27 Αυγούστου, επιτρέψτε τη σπίθα του ανταγωνισμού για να εμπνευστείτε. Κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποκαλύψει ποιος αξίζει πραγματικά να μείνει δίπλα σας.

Τοξότης

Τοξότη, το να ρίχνεσαι στη δουλειά για να αποσπάσεις την προσοχή σου από τις βαθύτερες ανάγκες σου θα σε εξαντλήσει περισσότερο. Σταματήστε να προσπαθείτε να κερδίσετε πόντους με προσπάθειες που δεν τροφοδοτούν την καρδιά σας.

Την Τετάρτη, ξεκουραστείτε, επαναπροσδιοριστείτε και δώστε ενέργεια σε κάτι που σας γεμίζει. Ο στόχος δεν είναι η έγκριση των άλλων αλλά το αισθάνεστε πλήρεις.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, οι προτεραιότητές σου έχουν αλλάξει. Η αστρολογική ενέργεια της Τετάρτης προσφέρει την τέλεια χρονική στιγμή για να αρχίσετε να ζείτε πέρα από ένα ξεπερασμένο μοτίβο που δεν ταιριάζει με τον σημερινό εαυτό σας.

Δώστε έναν ορισμό του πώς μοιάζει η επιτυχία για εσάς τώρα, όχι πώς την ορίζατε πέρσι. Στη συνέχεια, ανεβάστε τον πήχη σας αναλόγως, καθώς θα προσελκύσετε ευκαιρίες που ανταποκρίνονται στο νέο σας επίπεδο.

Υδροχόος

Υδροχόε, αν το περιβάλλον σου φαίνεται περιοριστικό είναι επειδή δεν έχεις βάλει τα όρια σου. Πριν η απογοήτευση σας καταβροχθίσει, προσδιορίστε τι μπορείτε να διαπραγματευτείτε από την αρχή και τι θα πρέπει να μείνει στην άκρη.

Η ελευθερία είναι μια καθημερινή απόφαση. Ξεκινήστε να δημιουργείτε τη ζωή που θέλετε να ζήσετε πριν φτάσει το φθινόπωρο, αλλιώς κινδυνεύετε να μεταφέρετε τα ίδια όρια στην επόμενη εποχή.

Ιχθύες

Ιχθύες, κάθε φορά που πιστεύετε ότι δεν είστε αρκετοί, ενισχύετε ένα αφήγημα που δεν είναι ποτέ αληθινό. Στις 27 Αυγούστου, αρχίστε να υπενθυμίζετε στον εαυτό σας την αξία σας για να κοντράρετε αυτές τις σκέψεις αναξιότητας.

Όταν ξέρετε ποιοι είστε, κανείς δεν μπορεί να σας περιορίσει και να σας υποβαθμίσει. Από αυτό το σημείο, η αφθονία μπορεί να ρέει και το ίδιο συμβαίνει με την δημιουργική σας ικανότητα.