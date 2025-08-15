Κίνα: Κάτω από τις προβλέψεις η βιομηχανική παραγωγή και οι λιανικές πωλήσεις τον Ιούλιο

Ασθενέστερα των προσδοκιών ήταν τα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή και τις λιανικές πωλήσεις στην Κίνα τον Ιούλιο, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ισχύ της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας.

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,7% σε ετήσια βάση, επιβραδυνόμενη σε σχέση με την άνοδο 6,8% του Ιουνίου και κάτω από την πρόβλεψη για 5,9%, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters σε 40 αναλυτές.

Παράλληλα, οι λιανικές πωλήσεις, που αποτελούν βασικό δείκτη της κατανάλωσης, αυξήθηκαν κατά 3,7% τον Ιούλιο, έναντι 4,8% τον Ιούνιο και χαμηλότερα από την πρόβλεψη για 4,6%.

Η επενδυτική δραστηριότητα επίσης υποχώρησε: οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν μόλις 1,6% στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, έναντι πρόβλεψης για αύξηση 2,7%. Το αντίστοιχο ποσοστό για το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν 2,8%.

